Sana competitividad

Hay películas que son verdaderas lecciones magistrales, una de ellas es Ben-Hur. Cada Semana Santa, desde que tengo memoria, veía con mi madre esta súper producción de William Wyler, se convirtió en una tradición y, aunque hace unos años que ella me acompaña desde el cielo, decidí continuarla. Si lo piensas, justo ése es el regalo de las tradiciones: nos transmiten un sentimiento y un saber que contagian de valor nuestra forma de ser y hacer, ¡es como una fuente de la que te sientes afortunado de volver a beber!

Volviendo a Ben-Hur, hace unos días volví a ver el film y cuando llegó la escena de la carrera de cuádrigas, ¡la viví con la emoción de la primera vez! (como si no supiera lo que iba ocurrir...). Lo cierto es que, aunque la he visto en incontables ocasiones, con cada año que pasa, mi enfoque cambia, descubro cosas nuevas, supongo que la perspectiva de los años hace las veces de «ingeniosos prismáticos» (y como el pasado 6 de Abril fue mi cumple, quiero imaginar que el ingenio se multiplica). Pues provista de estos «ingeniosos prismáticos», observé y disfruté con atención el momento de la carrera de cuádrigas (con tal intensidad que, por momentos, me sentí como si fuera un aúriga invitado) y en lugar de focalizar mi atención en la sensación de velocidad, en el espectáculo de la carrera en sí, en la belleza de los caballos... Puse mi foco en la actitud de los humanos, los áurigas.