Sánchez aprieta, pero no ahoga

El presidente Pedro Sánchez, solista del grupo musical Podemos, formando por tanto la banda Pedro Sánchez & Podemos, está buscando el dinero que tienen los ricos. Y actúa como toda socialdemocracia clásica: imponiendo impuestos a los mentados ricos. La usura siempre ha sido un pecado y Pedro hace bien en combatirlo si tenemos en cuenta que la Iglesia casi se olvidó del tema. Además, creo recordar que la usura también es un delito. Pero, ¿qué entendemos por usura? Pedro & Podemos Music Group afirman que los ricos se han enriquecido demasiado y ellos lo niegan, incluso afirman que, al contrario, es ahora cuando estaban saliendo del bache de la pandemia.

El asunto no es baladí. Verán: resulta que si les cascamos más impuestos a los ricos estamos atentando contra el emprendimiento, contra los que crean los puestos de trabajo. Y se deprimen. Si se deprimen, entre sus depresiones personales e intransferibles y las que han originado no desde la guerra de Ucrania sino desde que los bancos empezaron a quebrar por usureros en 2007, se supone que hay menos aparición de puestos de trabajo. Y, además, si usted me casca un impuesto a las piruletas que vendo, yo aumento el precio de la piruleta con lo cual quien paga es el profano ciudadano de a pie que además está especialmente controlado por Hacienda porque es más fácil controlar a los currantes de una y otra clase social que a los ricos y muy ricos que poseen un privilegiado cerebro para desenvolverse en la porquería mercantil que han creado. ¡Si la conocerán ellos!

Bueno, pues Impuestos son amores, ésta es la canción interpretada por Peter & Podemos que nos trae distraídos a todos este verano, la canción del verano ha pasado de llamarse María Isabel a María Joder y de Un rayo de sol, oh, oh, oh, nos hemos ido a Que nos parta un rayo; Georgie Dann, que en paz descanse, sigue de moda con El Chiringuito, esta canción es eterna, clásica ya, muy extendida en Estepaís.

La otra canción es Memoria histórica o Memoria Democrática. Es muy positivo que ahora tengamos tanta Memoria cuando también padecemos tanto Alzheimer, no sé si histórico o democrático. El caso es que Memoria Democrática es la canción más falsa jamás escrita porque la gente en general y el estudiantado universitario en particular no tiene ni pajolera idea de Historia y ni siquiera sabe bien para qué sirve la democracia, salvo para llevar a cabo un ejercicio pequeño de terapia colectiva, lo cual no es poco, estando como están de llenas las consultas de psicología y psiquiatría.

Hay que ver cómo se han puesto los ricos y sus voceros los medios de comunicación porque les van a subir los impuestos cuando esa medida entra dentro de la lógica liberal que se supone que es el pensamiento que defienden. Peter & Podemos en realidad no inventan nada, aprietan, pero no ahogan, porque ahogar sería nacionalizar que es lo que hace la izquierda (o hacía) y así corría riesgos reales porque el Estado se convertía en empresario. Este hecho también es propio de la derecha y la ultraderecha (Franco nacionalizó a Telefónica), si no, que se lo pregunten a Keynes cuando hablaba de la intervención del Estado para cubrir los huecos que el mercado dejaba al descubierto. Añadan a lo anterior una frase del propio Keynes que en 2012 recogía en El País el Premio Nobel de Economía Paul Krugman: “La expansión, no la recesión, es el momento idóneo para la austeridad fiscal”. Estamos a punto de entrar en recesión, en estanflación, tanto EEUU como la UE. Por consiguiente, hasta uno de los líderes mundiales del liberalismo sugería que nada de austeridad ahora ni de fiscalidad. Sin embargo, el Estado tiene que gastar un dinero que no posee y esto nos va a llevar a una crisis durante generaciones. No tenemos soberanía, estamos y estaremos en manos de los prestamistas. ¿Para qué votar? ¿Quién se atreve contra ellos? Los griegos lo intentaron, ¿se acuerdan del resultado? Se quedaron en el redil de la UE, en el interior del sistema, a pesar de que los votos pedían otra cosa.

Este gobierno se arrima a uno de los principios liberales y se aleja de la izquierda en nombre de la izquierda, luego la pregunta es obvia: en el presente caso, ¿qué izquierda es ésta? Más dócil que un gato de angora sin uñas. Sólo quiere venderse por un plato de lentejas que le dará a los vulnerables porque ella está bien alimentada. Es incoherente y antiética porque la austeridad la quiere de los demás, no de sí misma, de sus enormes e inútiles gastos públicos.

Los vulnerables son sus clientes que siempre llevan la razón, para eso son vulnerables. Peter & Podemos Music Group son grandes admiradores de la obra teatral Diego Corrientes o el bandido generoso de José María Gutiérrez de Alba, estrenada en 1848. Todos los días recitan sus versos más conocidos: «¿Quién a enmendar me metió / lo que Dios ha establesío? Daré ar probe de lo mío / que al rico Dios se lo dio (...) Ya se acabó en este suelo / aquer a naide temía; / aquer que en Andalusía / por los caminos andaba, / er que a los ricos robaba / y a los probes socorría».

Peter sabe que como lleguen más allá del teatro y la música y se acerquen a Marx nos echan de la UE que es la que nos alimenta. Y es que este personal cantará muy bien pero en el fondo no somos nadie, hasta los instrumentos que utilizan para entonar sus viejas tonadas se los han prestado la UE, sus bancos y sus ricos.