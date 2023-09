Sánchez busca votos bajo las piedras

Lo dijo ayer Pedro Sánchez en la Fiesta de la Rosa del PSC: “para que llegue un gobierno progresista buscaré votos hasta debajo de las piedras”. Es decir, debajo de las piedras que levantan los vascos independentistas de todo tipo: derecha, izquierda y extrema izquierda; bajo las piedras que esconden al líder de una revuelta en Cataluña. Queda claro, ¿no? Sánchez está levantando una montaña de piedras y sostiene que todo lo hará en el marco de la Constitución.

Al mismo tiempo que Sánchez predicaba en Cataluña el PP lo hacía en Madrid para decir lo mismo: que se haga todo dentro de la Constitución. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿De qué estamos discutiendo? Pues discutimos y debatimos sobre la base de los indicios. Nos faltan los hechos. Y de forma similar a como los humanos estamos haciendo caso omiso al llamado calentamiento global y puede que hasta que no llegue una catástrofe total en Occidente no reaccionemos, nos faltan los hechos derivados de las pedradas que puede recibir Sánchez de tanto jugar con piedras.

Creo que si se celebraran elecciones tampoco podría gobernar el PP. El PP remacha que Sánchez quiere seguir en el poder a toda costa, que está sometiendo a su partido y a toda España a sus intereses. Y Sánchez replica que el PP no piensa en España sino en el PP. Eso se llama un diálogo de besugos. Con un par de diferencias: 1. Sánchez no habla de independentismo y de voladura de España sino de dinerito, de subir las pensiones, arriba el salario mínimo, de subvenciones, de que España va bien. El PP dale que te pega con la amnistía a Puigdemont como si los votantes fueran personas muy concienciadas del valor de España, España, España. Los votantes sobre todo miran por sus bolsillos y por lo que podrían comprarse en la sociedad de consumo que Sánchez y su progresismo estimulan si tuvieran unas pagas más altas. Puigdemont no les va a dar jamón del bueno en las próximas Navidades ni gambas ni langostinos ni subvenciones para festejos de los más variados ni ingresos mínimos vitales y otras caridades para que en lugar de aceptar un puesto de trabajo -que los hay en España- se vayan a vaguear con el dinero de quienes trabajamos para ellos. Lo que quiero decir es que unas promesas de la pela es la pela pesan más que un Puigdemont amnistiado y que puede que ese Puigdemont perdonado y hasta bendecido haga subir los ingresos del Estado en los bolsillos de la gente. Después ya veremos cómo nos arreglamos pero por lo pronto más vale euros en mano que Constitución volando, sea cual sea el precio a pagar.

2. La política tiene mucho de poses, maneras y estética. Sánchez es estético, un hombre joven y bien plantado que habla de progresismos y de libertades para los segmentos más numerosos de la población. Le habla a unos posibles votantes que, sobre todo, se forman y se informan por las redes sociales y por Tik Tok. Sánchez tiene estética, presencia. Feijóo no, Rajoy no, Aznar, menos, es muy feo y desagradable, lo que dice no brilla tanto como la predicación de luz y esperanza del padre Sánchez. El discurso del PP habla de la Constitución frente a un discurso posmoderno dominante de Sánchez que además ha buscado a la mujer al lado para que todo sea al 50 por ciento: “Formaré gobierno con Yolanda Díaz”. Feijóo no dice “formaré gobierno con Vox”. Le da miedo porque el discurso de hoy es el de Sánchez, no el suyo. Y si el discurso no es el suyo y encima Sánchez tiene más presencia estética la suerte está echada, el PP ganará pero Feijóo no se sabe si sube o si baja y Abascal tiene pistola y un aspecto que hoy no se admite porque esta sociedad progresista las mata callando, no a voces.

¿Qué nos queda? Esperar. ¿A qué? Pues a que Sánchez edifique su templo llamado España federal, confederal y republicana sobre las piedras que está coleccionando o que la montaña de piedras que lleva levantada se le caiga encima y sea el pueblo con su voto el que lo deje ahí, debajo de ese sepulcro, si es que le sale mal la jugada arriesgadísima y peligrosa que ha emprendido.