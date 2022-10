¿Sánchez e Iglesias no pueden criticar a los medios?

En las democracias se supone que todo es criticable. En la universidad se supone que no hay nada ni nadie incuestionable. Así funciona Occidente, ¿verdad? Es que me da la impresión de que los medios se sienten un estamento privilegiado e intocable. Cuando Sánchez critica en Las Cortes a determinados medios privados, incluyendo a los de la Iglesia, y afirma que defienden intereses concretos, no se le puede decir que está contra la prensa, se trata del presidente del gobierno que habla en el hemiciclo que representa a todos sus gobernados, quieran o no quieran, yo no lo quiero como presidente ni como nada, pero es mi presidente elegido de forma legal. Es un ciudadano especial con derecho a callarse o a enfadarse con quienes desee. Lo ideal sería que no desinformara y afirmara que unos medios lo quieren quitar de donde está a través de medias verdades, pero otros desarrollan propaganda a su favor y que eso, en efecto, ambas posturas, no es informar sino desinformar. Se lo dijo incluso el Papa Francisco a Jordi Évole.

Pablo Iglesias vendrá el mes que viene a Sevilla y ofrecerá una charla en mi Facultad de Comunicación a la que no iré porque su discurso ya me lo sé y es un discurso místico como el de Marx y su alternativa de que una nueva clase iba a sustituir a la actual clase dominante. Lo del gran chalé no me importa tanto, si bien ha tirado por tierra todo lo que dice ser. Lo que me importa más es que Iglesias no quiera ver la realidad del mundo y es lógico porque vive de ella, vive de una religión llamada progresismo que, como toda religión, predica, pero no da trigo, da limosnas, da pescado, pero no enseña a pescar y además ignora los avances en torno al estudio de lo que el humano es en realidad.

Ahora bien, dicho lo anterior, desacreditar a Iglesias desde medios como El Debate o OKDiario cuando afirma que los medios privados coartan la libertad del periodista es ir contra las ciencias de la comunicación, contra autores de mucho peso que han demostrado con creces lo que dice Iglesias; es ir incluso contra la profesión periodística misma que cada año deja claro en el Anuario de la Profesión que elabora la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) –sobre todo la Asociación de la Prensa de Madrid (APM)- la opinión mayoritaria de los periodistas que participan en el sondeo del estudio: reconocen presiones por parte de los dueños de los medios y de los anunciantes; negar eso es querer la impunidad, creerse dueños de la verdad y, como he dicho, desacreditar a estudiosos del periodismo a nivel mundial que han demostrado desde la universidad y desde libros escritos por periodistas que, en efecto, Iglesias está en lo cierto aunque no tenga suficientes méritos académicos para estar en la universidad como profesor de Periodismo y yo que me alegro porque de este sujeto no se puede esperar docencia sino adoctrinamiento.

Iglesias desea que se nacionalicen aproximadamente un tercio de los medios y que los militantes de Podemos funden medios alternativos como contrapoderes a los medios que se sienten contrapoderes del gobierno, apoyados por sus grandes empresarios accionistas y sus políticos. Lo primero sería repetir el desastre de la cadena de medios de comunicación de Franco. Lo segundo es una quimera, por el momento, ya que la militancia de Podemos es la generación del yo, yo, yo, y del postureo digital. ElDiario.es es un medio socialista o socialdemócrata de izquierdas que está ganando dinero, por el momento, veremos cuando sus lectores vayan creciendo en edad. Este diario ya tiene alianzas con otros extranjeros. Aprieta, pero no ahoga que es lo que desea Iglesias. El medio llamado La Marea ya hemos demostrado en una tesis doctoral que no es una alternativa, en alguna medida es una jaula de grillos. Así podríamos seguir con otros medios pro-Podemos. ¿Qué hacer? Asalto a RTVE, fuera el profesor Pérez Tornero y adentro una presidenta que no es libre como el citado profesor, sino que va a seguir consignas como Rosa María Mateo.

En conclusión, aquí sigue la guerra civil mediática, el receptor exigente no se puede fiar de nadie. Ahora bien, Sánchez e Iglesias llevan razón en que donde hay patrón no manda marinero. Sólo falta que ellos reconozcan que también desean ser patrones para implantar su verdad. Es la vida. Por ahora. Pero, oiga, que eso tiene solución, no sea usted flojo y lea y vea todo tipo de enfoques que le llegan desde los medios. Yo llevo toda mi vida con eso y le prometo que, al fin y al cabo, es divertido.