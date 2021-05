Sánchez el Indulteitor

Cuando Pedro Sánchez dijo ayer desde Bruselas, en referencia a los indultos que prepara el Gobierno para dejar en libertad a los encarcelados por el procés, que hay que “aprender de los errores”, ¿se referiría a que fue un error juzgarlos y privarlos de libertad, que fue lo que hicieron los jueces por rebelarse contra el Estado, entre otras cosas igual de graves? También dijo que en la Constitución no caben venganzas o revanchas, es decir, como dando a entender que la Justicia los condenó por alguno de ests motivos. No se puede humillar más a todo un país, como ha hecho Sánchez ya en varias ocasiones, también en este asunto del secesionismo catalán, como en lo referente al acercamiento de presos de ETA al País Vasco o lo de la invasión de Marruecos en Ceuta, que llaman “crisis migratoria” sin ningún pudor. Lo que más me preocupa del presidente es con la cara que dijo lo de los indultos, sin mover ni un solo musculo y con esa media sonrisa forzada que delata su cinismo. Sabe que haga lo que haga va a seguir contando con el apoyo de su partido y el de millones de españoles, aunque cada vez menos, esa es la verdad. Y sabe también que si habla de “diálago”, en estos tiempos de mamporros, se sentirá mejor consigo mismo. Quien ha sido capaz de pactar con quienes trató con tal de llegar al poder, es capaz de cosas peores, y entre esas cosas está darles una nueva oportunidad a los condenados por el procés para que sigan adelante con su objetivo, porque no solo no han mostrado arrepentimiento sino que amenazan con volver a intentarlo y lo harán sin ninguna duda. Sánchez siempre fue un peligro para la unidad de España y mientras más tiempo esté en el poder, peor. Quiere convencernos de lo bueno que será para España poner ya en la calle a los golpistas catalanes, y eso solo lo puede pensar un enfermo de poder como él, vanidoso y traidor. Está dispuesto a lo que haga falta con tal de seguir viajando en Falcon a costa del pueblo.