Sánchez, en mono de trabajo

Los medios, la oposición y la gente son los mejores entrenadores del presidente Pedro Sánchez, lo han obligado a abandonar el ocio para dedicarse otra vez al negocio de captar votos y de no perderlos. El presidente ha comprendido que había que quitarse el chandal y en su lugar meterse en faena y envolverse en el mono de trabajo porque es que todo no puede ser teletrabajo y asueto, por mucha sociedad digital que tengamos encima el calor humano y la simpatía del hombre más guapo que ha pisado América en los últimos meses le era necesaria a su pueblo. Lo de guapo no lo digo por envidia, en cuanto me dé por cruzar el charco nuevamente le quito el puesto, ¿cómo voy a envidiar a alguien que está descansando -dentro de lo que cabe en la mente de un profesional de la maniobra- que se ve obligado a dejar su hamaca para pasar calor por esas tierras patrias?

La Moncloa se pone las pilas, han dicho desde algún medio de comunicación amigo. En la Cadena SER, un periodista que presenta los informativos de la mañana, un tal Pedro Blanco, el pasante de Angels Barceló (“No te vayas Pablo Iglesias, no te vayas por favor que hasta la guitarra mía llora cuando dices adiós”, que le cantaba en el debate cuando las elecciones de Madrid), pues el tal Pedro Blanco andaba eufórico como es natural. Decía que Sánchez le había roto el discurso a la derecha. ¿Y ahora qué, PP? Rabia rabiña que tengo una piña llamada Pedro Sánchez y os ha roto el discurso. Por cierto, este Pedro Blanco tiene una particularidad como locutor, llega como exhausto al final de los párrafos o las frases, no emite sonido sino aliento, es sin duda un buen alentador del PSOE y del presidente.

Sin embargo, no es eso, el presidente Sánchez ha ido por detrás de los acontecimientos, hay que estar en el centro del área dispuesto a marcar el gol antes de que te lo diga el entrenador que bastantes veces se lo han dicho en los entrenamientos. Eso sí, se ha visto que Iván Redondo no ha hecho falta para que Sánchez tape el mal sabor de boca que le dejó tanto la persecución de los 20 o 30 segundos a Biden como la visita peripatética por las calles del país de la libertad, en un momento nos han vendido de forma magistral que ambos presidentes -solidarios como nadie con los afganos buenos- han hablado y nada, pelillos a la mar que aquí están las bases y España entera para lo que sea menester, míster Biden. Bueno, a ver si así se soluciona del todo lo de la aceituna negra sevillana de mesa ahora que no está Trump con su manía contra los negros. Y luego, a estar sobre el terreno que es lo difícil porque los debates en Las Cortes a Sánchez se le dan muy bien, para eso han logrado las izquierdas engañar al personal con eso de que son los más solidarios y humanos y todos los demás somos fascistas.

No sé si esto más los euros que van a venir y llegarán a los bolsillos de muchos, más las continuas desavenencias entre las derechas será suficiente para persuadir a los electores, hay que tener en cuenta que el PSOE siempre ha sido una máquina de ganar votos y el PP actual me parece a mí que carece de un liderazgo y de un discurso diáfano. Si la cosa cambiara en las próximas elecciones sería por cansancio y por estética, así como para intentar que nuestros niños y jóvenes tuvieran un poquito más de cultura y empatía de la que muestran ahora.