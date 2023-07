Sánchez infunde miedo, no está bien por dentro

El discurso que nos largaron el otro día en el debate Sánchez y Feijóo ya nos lo sabíamos de memoria. Feijóo va de buenecito y Sánchez con su neurosis obsesiva relacionada con Vox. A Franco le dio por el comunismo, los masones y el ateísmo y a éste por Vox y todos los atropellos que impulsa este partido, uno de ellos es quitar de en medio los departamentos de Igualdad para meterlos en otras consejerías o concejalías, algo que se nos vende como que son machistas. Serán machistas pero no pueden eliminar la igualdad de derechos porque está en la constitución y ellos dicen que son constitucionalistas. Conforme toca moqueta, Vox se va adaptando y donde antes decía no quiero estado de las autonomías ahora va y se pelea por que le den consejerías y presidencias de parlamentos regionales.

El rollo de siempre: “quise cambiar el mundo y el mundo me cambió a mí”, y eso le ocurre a todos los partidos. Cuando Sánchez promete tantas cosas y los demás también deberían hacerlo frente a notario y con derivaciones penales si no se cumple lo prometido. Ya se verían en el juicio los posibles atenuantes pero eso de prometer el oro y el moro (perdón si he dicho algo malo) así como así y luego irse a casa no debería estar permitido, estamos ante el gobierno de un país con sus ciudadanos dentro, no ante el abuelito que les narra un cuento a los nietos para que se callen y lo quieran.

No soy especialista en lenguajes no verbales pero sí he estudiado esa disciplina cuando elaboré mi tesis doctoral. Y además he ejercido la comunicación institucional, he asesorado a políticos, por ejemplo, antes de una comparecencia parlamentaria. Dicen que Sánchez tiene malos asesores. Debe ser cierto. Creo que también puede que no sea una persona fácil de asesorar. La otra noche vi, en ocasiones, a una persona crispada, algo fuera de sí, incluso reprimiendo la violencia, como acostumbrado a que no le lleven la contraria. No pasaban ni diez segundos –a veces ni cinco- cuando el presidente ya estaba farfullando palabras que tapaban la intervención del otro. Si esa había sido la sugerencia que le habían hecho, fatal consejo, la gente mira más las formas que los fondos. Me parece que Sánchez es una persona soberbia al que no se le puede hacer la contra, es un buen macho alfa. Perderá las elecciones pero si a pesar de ello puede formar gobierno los militantes de su partido seguirán escondidos mientras haya sillones que tapar con los traseros correspondientes. Y si pierde comicios y posibilidad de formar gobierno veremos quién se le enfrenta, tendrán que ser varios. Durante el debate comprendí su facilidad para purgar a su gente y que nadie le diga nada.

Sánchez da miedo, le templaba primero la mano derecha. Después vi que también la izquierda. Ofrecía rictus agresivos desde su semblante, no es capaz de controlar sus emociones porque no está acostumbrado a que le desautoricen, debe estar rodeado de pelotas más que de asesores críticos. Ningún partido, es más, ninguna empresa relevante funciona sin personas que no le hagan la rosca a los jefes o al gran accionista. Los aduladores nunca ganan, al final el poder los despacha porque de ellos no emana carisma alguno, son pobre gente que sirven para llevarte la maleta o hacer trabajos sucios o menos limpios.

No debe ser fácil asesorar a Sánchez. Su mente no emite razonamientos sino palabras sin freno, no puede frenar sus palabras y, por tanto, lo que hace es recitar una lección aprendida de memoria, basada sobre todo en un monotema. Feijóo en este sentido lo tuvo fácil, pero está atrapado por el deseo de sacar mayoría absoluta puesto que cuando le colocan a Bildu a la altura de Vox no puede decir –para no darle votos a Vox- que Vox rechaza y odia a quienes han dado tiros en la nuca o han matado a más de 600 personas más los 300 casos pendientes de aclarar más el odio al idioma oficial de España y el deseo de romper el Estado. No creo que hubiera perdido votos por no acomplejarse ante un personaje tan siniestro como Sánchez, con la cara descompuesta a veces y unos ojos en los que aparece una mirada un tanto neurótica, inmersa en la creencia de que sus propios errores no existen.

El señor Sánchez está preso de sí mismo y no es buen compañero de sí mismo. No quisiera estar trabajando para él. Si fuera así no descartaría mandarlo al quinto pino y marcharme a mi puesto de trabajo desde el que servir mejor a mi país. Afortunadamente no soy como esos que andan por ahí de mamporreros y palmeros de Sánchez porque no tienen otro oficio.