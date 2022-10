Sánchez o el infierno del narcisista

El narcisismo es un trastorno de la personalidad, la necesidad de protagonismo, de ser la atención de todos, de buscar la empatía con todos. O sea, el presidente del Gobierno de España es un narcisista como una catedral y eso de que no pueda salir a la calle sin ser abucheado por la gente, siendo el presidente de la gente, según él mismo, debe ser un verdadero infierno. Ayer volvió a dar la nota en el Día de la Fiesta Nacional y hoy no se habla de otra cosa que de eso, con lo cual, un día más que no se escribe sobre la subida de la luz, la renovación del Poder Judicial, que seamos el país con más paro de la Comunidad Europea y que estemos a la cabeza de tantas cosas malas. También de cosas buenas, pero eso no les interesa a la oposición y los medios de comunicación contrarios al Gobierno. Lo cierto es que Sánchez la volvió a liar en un día tan señalado que llega a todo el mundo a través de la televisión y las redes sociales. No sé cómo lo consigue, pero siempre perjudica a las instituciones del Estado, que es como perjudicar a la democracia. Y el hecho de que un gobernante tan ególatra, vanidoso y presumido sea abucheado, es buena carnaza. No hay duda de que debe ser un infierno para un señor que considera que todo lo hace bien, que cree que la oposición tiene que rendirse a sus encantos y hacerle lo ola cada día, y que sin él esto sería una catástrofe. Menos mal que estaba ahí el eficaz Fortes, de la televisión patria -o sea, del Partido Socialista-, para decir que fue abucheado “por ser socialista” y no por ser un embustero enfermizo que ha blanqueado a proetarras e independentistas golpistas con tal de estar en el poder o que despilfarra el dinero público mientras crece la pobreza y casi no se puede ir ya al supermercado o a la gasolinera. No, los abucheos no son por ser socialista, porque no recuerdo que Felipe González los sufriera, al menos no en la medida de Sánchez. Quizá Zapatero, sí, pero los encajaba mejor que don Pedro, que un día de estos se va a echar a llorar en público porque el pueblo desapruebe su gestión. Recordemos que es el presidente de la democracia con menos apoyo en las urnas y que llegó al cargo mediante una moción de censura salvaje. Para colmo, las encuestas lo sitúan fuera del Falcon , algo que no entiende porque piensa que nadie ha dirigido el país mejor que él. Hace unos días, el ministro Iceta destacaba en una red social que un diario italiano se ocupaba del presidente. Imaginen cómo están las cosas.