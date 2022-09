Sánchez predica su obra ante los pobres

No me parece mal que el presidente del Gobierno salga a la calle a defender su gestión ante los votantes y que haya elegido un barrio de Sevilla tradicionalmente de voto socialista como es Pino Montano. Supongo que sabrá que en la capital andaluza tenemos la vergonzosa desgracia de contar con tres o cuatro de los barrios más pobres de España y no habría estado mal que hubiera elegido el Polígono Sur, Los Pajaritos, Torreblanca o Padre Pío para venir a decirles a los pobres que lo son por culpa de la derecha, aunque aquí haya gobernado casi siempre la izquierda. Ya sabemos que esta ideología necesita menesterosos para mantenerse en el poder y a ver cómo le explicaba Sánchez eso a los vecinos de Las Candelarias o La Oliva, que siguen siendo tan pobres o más que con Franco. Lo sé muy bien porque viví años en Su Eminencia y Padre Pío, donde los socialistas ya iban a decirnos lo mala que era la derecha, aunque hicieron poco por quitar las ratas de las calles.

Ayer fue fuertemente abucheado en la populosa barriada sevillana, pero seguramente eran votantes de la derecha o el centro, que de momento no puede controlar, aunque está en ello. Lo que no entiendo es por qué sale a la calle a predicar su obra social y ataca tanto a la derecha, como si fueran los verdaderos responsables de la lamentable situación en la que estamos. Algunas medidas de las que ha tomado Sánchez para aliviar la brutal crisis energética que padecemos, que le puede hacer perder las elecciones generales, como la rebaja del IVA del gas, ha sido a propuesta del Partido Popular. Cinco meses ha tardado el Gobierno en aceptar esa proposición y viene el presidente a Sevilla sobre todo a atacar a la derecha, sabiendo, como sabe perfectamente, que los ciudadanos están ya hartos de bronca, de la imperecedera camorra entre rojos y azules, franquistas y demócratas, explotados y explotadores, ricos y pobres.

Los ciudadanos quieren soluciones a los problemas y uno de ellos es que seguimos siendo el país con más paro de la Unión Europea. Estaba en una zona de Sevilla de mucho desempleo, como es el Polígono Norte, y se centró en embestir a la derecha, en meter miedo con Feijóo, quizá porque le habían soplado ya que, según una encuesta publicada hoy en El Mundo, el gallego le saca ya cuarenta y cinco diputados, y eso que acaba de llegar y que está siendo objeto de una sucia campaña de descrédito político y personal, desde el Gobierno, que raya el delito. Sánchez tenía sobrados argumentos para venir a decirles a los pobres de Sevilla que sin él todo habría sido distinto ante la pandemia y la crisis energética, pero prefirió venir a dar un mitin marca de la casa, ante sus devotos, criticar a la derecha y darse un baño de masas muy bronceado de las vacaciones de lujo que le hemos pagado entre todos, también esos obreros que ayer sábado lo dejaron todo para escucharlo.