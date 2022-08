Sánchez y la izquierda latinoamericana

Anda Pedro Sánchez por tierras latinoamericanas acompañado de empresarios españoles, según oigo en los medios. Unos pelotean al presidente y otros cargan contra la mentada izquierda. Insisto: qué vergüenza de periodismo, lo diré mientras sea necesario y pueda, como profesor de futuros periodistas que soy, ya durante 31 años, más otros 14 ejerciendo el oficio. Es que para hallar versiones rigurosas de la noticia tienes que fabricarte una revista de prensa personal, de lo contrario, más que periodismo lees propaganda, como en el caso de la guerra de Ucrania.

También he afirmado varias veces que América Latina se nos está alejando cada vez más. Por hacer caso a la UE y a USA, todo el esfuerzo que desplegamos allí, todas las víctimas que causamos y nos causaron, todo se puede ir al garete. En el terreno universitario, en lugar de construir una zona de investigación latinoamericana nos limitamos a alabar lo anglosajón y en ese mundo no somos más que aprendices de lo que ellos inventan, nuestros descubrimientos son secundarios para ellos. En campos como la física, la química, la biología o la medicina, quien no haya pasado por alguna universidad o centro de investigación relevante de EEUU no es nadie en España. EEUU está repleto de cerebros españoles y latinoamericanos que bien podrían haber impulsado el mundo de habla hispana y portuguesa hasta lo más alto.

Debo estar muy despistado, pero no he visto cambiar esta tendencia y esta realidad ni con las derechas ni con las izquierdas. ¿Va a cambiar ahora con Pedro Sánchez y la llamada Nueva Izquierda Latinoamericana? ¿Presionan debidamente esos empresarios que acompañan a Sánchez y esos otros latinoamericanos que se entrevistan con sus colegas españoles? Lo digo porque sin investigación ni hay progreso ni hay desarrollo y lo de que inventen ellos hay que olvidarlo de una maldita vez. Podríamos ser una potencia mundial latinoamericana (España, Portugal, Brasil y el resto de América Latina) y somos los que tenemos que trabajar fuera, empezando por llevarles los microscopios a los anglos y portarnos mejor que nadie para que nos den su bendición.

¿Esa izquierda de allá va a acometer un trabajo serio en este sentido? No. Porque aquella izquierda gobierna, pero no manda ni tiene tradición de mandar ni de gobernar. Cuando Evo Morales ganó las elecciones en Bolivia no tenía ni idea de gobernar y menos de mandar. Es más, no ha aprendido todavía, de lo contrario no le hubieran dado ni a él y a Zelaya los golpes de Estado made in Siglo XXI que han sufrido. El que aguantó fue Chávez porque era militar y porque él mismo intentó un golpe de estado años antes de ganar por primera vez las elecciones en 1998.

Aquella izquierda inexperta que aún está saliendo del Ché y de Fidel se va a dedicar a lo que ya se está dedicando: derribar estatuas de los “genocidas” españoles, esos que, gracias a la cultura que les llevaron, pueden ellos hoy derribar sus estatuas. Se van a dedicar a los lenguajes inclusivos, al feminismo destructor de la sociedad, a hablar de ricos y pobres, a crear una burocracia infinita, a agarrar adicción al olor a moquetas, a defender lo que llaman igualdad para luego mostrarle a sus mismos electores que ellos no son iguales sino que se han distanciado de eso que llaman “el pueblo”. Y se tendrán que dedicar a pactar con los mismos ricos a los que critican, que son los que han formado una estructura de poder desde el siglo XIX, la misma que nos echó de allí a los españoles, la misma que creó la miseria gracias a la cual la neoizquierda latinoamericana gana elecciones. El verdadero reto es esto último, ya verán cómo se dedican a lo fácil –en eso Sánchez les puede enseñar bien, es catedrático con tesis sin plagiar-, lo fácil es la verborrea de una igualdad quimérica, lo difícil es construir el socialismo.

Allí está Sánchez para mostrarles cómo cambiar todo para no cambiar nada y, de paso, para desagraviar la espada de Bolívar, mancillada por Felipe VI. Como nuestro presidente es tan guapo eso no le va a ser complicado, si bien esto último no debo decirlo, me pueden tomar por un envidioso. Y a ver, a ver qué tiene Pedro Sánchez que no tenga yo. Bueno... una tesis doctoral plagiada, unas espaldas como los terrenos de Tablada y un rostro impenetrable, verbigracia.