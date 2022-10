Sanidad gratuita, claro, pero, ¿cómo?

Hace poco escribía que para estar en Muface como estamos, no vería mal que a los funcionarios nos pasaran a la Seguridad Social donde se supone que hay más garantías de calidad sanitaria. En mi nómina se observa una cantidad que me descuentan y que va a parar a Muface que, a su vez, se supone que la tiene que trasladar a la sanidad privada, la cual se queja de que quiere más dinero. Yo entiendo por izquierda la que sobre todo produce riqueza, no reparte pobreza, desprecia el esfuerzo y crea paro, como la que padecemos.

Desde Felipe González le estamos dando dinero público a colegios y hospitales privados. Se celebran ahora los 40 años desde aquella mayoría absoluta de Felipe González que logró en 1982 más de diez millones de votos para que llevara a cabo la ruptura democrática, algo que no consumó, no se atrevió con la memoria democrática o histórica para no abrir heridas, hizo bien, pero, si había que hacerlo, aquel era el momento y no ahora con lo que exige el mundo globalizado y lo olvidado que está el asunto entre las nuevas generaciones. A la derecha le vino bien que ganara González, había que acometer la reconversión industrial, miles de trabajadores a la calle, y era mejor que la concretara la izquierda en lugar de la derecha. Hubo mucho jaleo laboral, pero con la derecha en la Moncloa hubiera sido más terrible aún.

Desde 1982 hasta 1996 estuvo la izquierda en el poder. La Sanidad pública y gratuita estaba ahí, agazapada desde la República. Franco la resucitó, el PSOE siguió con ella, pero no con entusiasmo, prefirió la subvención a la inversión, fue una izquierda cobarde y así sigue que ni come ni deja comer, hemos asistido a aparentes contradicciones como que en Madrid y Sevilla el PP haya puesto en marcha sendos hospitales públicos con los últimos adelantos y, paradojas de la vida, la izquierda haya criticado lo que a ella le hubiera correspondido construir. En Sevilla, con años del PSOE en la Junta y en el Ayuntamiento, el Hospital Militar se estaba muriendo de asco. A pesar de todo, la izquierda sigue con esa cantinela de la sanidad pública y gratuita, pero a ver dónde está esa izquierda que construye en masa, en lugar de tanto bla, bla, bla.

Jose Carmona, periodista del diario socialdemócrata Público, escribía hace poco: “Seguro que esta semana has pedido cita con tu médico y te la han dado para dentro de varios días. O a tu madre le han dado fecha en el especialista para dentro de varios meses. O has tenido que ir a Urgencias con un familiar y le has visto incómodo en una silla durante horas sin acceso a una camilla. Esto ocurre en muchos lugares de nuestro país, pero concretamente en Madrid, donde cuatro años de Ayuso han bastado para desangrar la sanidad pública. Los sanitarios se organizan en protestas prácticamente semanales y los pacientes se desesperan entre colas y listas de espera. Quieren que acabemos en la privada, que contratemos seguros y que nos financiemos nuestro propio cuidado”.

Pues sí, suele ser tendencia de derechas privatizar. Pero también de la izquierda a la que él, Carmona y el diario Público, representan, ¿o quien ha privatizado casi todo el sector público que había en España, por ejemplo, Telefónica? Entre González y Aznar. ¿Quién sigue financiando la sanidad privada? PSOE-Podemos. ¿Contra quién protestaba el recientemente fallecido doctor Jesús Candel que levantó el movimiento de las batas blancas y a quién traía por la calle de la Amargura? Contra la Junta del PSOE y su presidenta, Susana Díaz. Entonces, ¿aquí a qué jugamos? ¿A qué viene cargar de nuevo contra Madrid porque sea del PP? ¿Eso es periodismo? ¿Lo que sólo se fija en una parte del problema? Entre unos y otros han estado jugando con la Sanidad pública y gratuita.