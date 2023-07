Santiago Abascal y el machismo

El debate de ayer no tuvo demasiado interés. En primer lugar, faltaba uno de los candidatos y eso desvirtúa las cosas. Por cierto, no debería estar permitido que un político que quiere ser presidente del Gobierno de España se niegue a ir a un debate en la televisión pública española. Además, el debate se redujo a que Santiago Abascal soltara su retahíla de ideas chuscas y manoseadas hasta el dolor y a que Yolanda Díaz y Pedro Sánchez le sacudieran de lo lindo. Abascal pensó que con decir que los inmigrantes son malos, que la violencia de género no existe o que hace calor porque siempre existió el verano, iba a tener suficiente. Y no, le dieron por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. La mediocridad termina siendo un lastre insoportable para cualquier político, incluidos los populistas. Ya le pasó a Pablo Iglesias y le pasará a Abascal.

Yolanda Díaz y Pedro Sánchez (infinitamente mejor ayer que en el primer debate que fue catastrófico) dejaron bien claro que están unidos en todo esto y trataron de dejar igual de claro que Feijóo no quiere fotos junto al que podría ser su socio de Gobierno.

En cualquier caso, me quedo con una frase que Abascal pronunció al escuchar decir a Yolanda Díaz que pidiera excusas por meter la pata asegurando que un asesinato cometido en Madrid fue obra de un inmigrante cuando, en realidad, el sujeto era natural de San Lorenzo del Escorial. ‘Pero ¿usted está dándome órdenes a mí?’ El señor Abascal cree que una mujer no puede dirigirse a él exigiendo nada. ‘A mí’ a un hombre hecho y derecho, le faltó decir. ‘Usted, órdenes a mí siendo una mujer, qué vergüenza, dónde hemos llegado’. Machirulada de manual. Y es que a todos se nos termina viendo el cartón más pronto que tarde.

Santiago Abascal no está preparado para nada que no sea soltar las mismas ideas, los mismos bulos y crear las mismas incertidumbres, una y mil veces. Lo de hacer política le queda grande. De hecho, ayer le hizo el debate a Feijóo y todavía no lo sabe.