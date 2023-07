Santiago, el hijo de Salomé

Es verdad que Jesús les puso un mote a Santiago y a su hermano Juan: “Hijos del trueno”, por su carácter impetuoso. No hay más que volver sobre ese episodio del Evangelio en que los dos hermanos le proponen al Maestro que el Padre queme una ciudad entera de samaritanos por no plegarse a sus enseñanzas. Pero Santiago y Juan, junto a Pedro (antes llamado Simón), forman el trío más íntimo de apóstoles y se supone que captaron el verdadero mensaje del Señor, el único mandamiento del Amor. Fue a Santiago precisamente a quien Jesús llama primero en la orilla del lago, donde estaba pescando junto a su hermano y a su padre, Zebedeo...

Santiago, como los demás, lo dejó todo y se convirtió en pescador de hombres. Santiago fue uno de los tres privilegiados discípulos de siempre que asiste a la transfiguración de Jesús, a la resurrección de la hija de Jairo, a la pesca milagrosa, a la solitaria oración de Jesús en el Huerto... Algo aprendería. Y lo digo porque, mil años después, a aquel apóstol tan especial que Herodes Agripa sentencia a muerte antes del año 44 en Jerusalén la ciencia ficción de la Edad Media lo habría de convertir en el Santiago Matamoros que ha triunfado muchísimo más en nuestra tradición española. Según esa tradición medieval, Santiago atravesó primero el Mediterráneo, como en las novelas bizantinas, luego fue bordeando la salvaje costa portuguesa hasta llegar a Galicia o, según otra versión, atravesó la Península después de ver a la Virgen en un pilar de Zaragoza, y predicó el Evangelio por estas tierras nuestras de las que hoy es el Patrón. Luego, al volver a Jerusalén tras otra novela de acción, fue cuando muere a manos de Agripa en aquella Jerusalén que no era precisamente tan celeste...

¿Qué quieren que les diga? A pesar de que la versión bíblica es mucho más humilde y lírica que la legendaria medieval, creo que me quedo con el Santiago impetuoso cuya madre, Salomé, le pide a Jesús que lo siente a la izquierda o a la derecha cuando lleguen al Reino de los Cielos. Hay que ver cómo son las madres. Quién le iba a decir a Salomé que también lloraría tanto al pie de la Cruz, o que iba a ser del privilegiado grupo de mujeres empoderadas que asistieran primero a la Resurrección. Y hay que ver cómo es la literatura cuando se pone brava a través de los siglos. No me imagino a Santiago matando a nadie. Sí me lo imagino resbalándosele las redes para seguir a Jesús sin saber exactamente por qué.