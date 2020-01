Se acaba 2019 y la casa sin barrer

En 2019, los restos de Francisco Franco fueron sacados de la sepultura que ocupaban y se trasladaron a otro lugar; una jovencita llamada Greta Thumberg dejó de ir a clase y movilizó a gran parte de las sociedades de todo el mundo para pelear contra un cambio climático que sigue su curso mientras que el movimiento puede quedar en pura anécdota; los políticos populistas han ganado terreno y las ideas de ‘todo a cien’ se han convertido en una especie de filosofía de vida para millones de personas (Trump, Bolsonaro, Johnson y, salvando las distancias, nuestro Pablo Iglesias, son ejemplos), en Andalucía ha dejado de gobernar el partido socialista y el mundo no se ha venido abajo, los políticos españoles han dado una clase magistral de mediocridad, pereza e irresponsabilidad (solo este caso acepta la palabra magistral junto a mediocridad, pereza e irresponsabilidad en la misma frase; y es que los políticos lo pueden conseguir todo), Rosalía ha arrasado en los escenarios de todo el mundo mientras en España no se le termina de entender bien, los jóvenes siguen trabajando por un puñado de euros y no parece que la cosa tenga fácil solución, España sigue vaciándose...

Pero en 2019, además, hemos creído ser felices; y hemos seguido queriendo a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestras familias, a los amigos; en 2109 hemos sabido estar a la altura de las circunstancias para lograr aportar nuestro granito de arena y sacar esto adelante. Hemos leído, hemos reído, hemos llorado y hemos sufrido. A solas, en compañía de otros, frente al televisor o en el parque. Hemos sobrevivido, damas y caballeros, y eso no es poca cosa.

Hoy, todos al mismo tiempo, todos comiendo doce uvas, todos con una copa de cava esperando, todos al mismo tiempo (solo esto nos hace coincidir durante unos segundos) despediremos el año 2019. Y eso significa que diremos adiós a parte de lo que somos, a eso que queremos abandonar en la cuneta sin que nadie lo sepa, a eso que se resiste a seguir el viaje. Pero, al mismo tiempo, tendremos que decir hola al nuevo yo que queda intacto. Estamos obligados a intentar ser felices. El resto es pura cosmética.

¡Feliz año nuevo y mis mejores ojalás!