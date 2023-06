Se apartan ellos mismos

Lo bueno de la política es que los políticos son efímeros, pasajeros, aunque algunos se resistan a soltar la mamela. Cuando en los setenta coqueteaba con el comunismo sin saber muy bien qué era me sorprendía que en la calle Teodosio llamaran fachas a los socialistas. Los del PTA (Partido de los Trabajadores de Andalucía), cuyo secretario general era Isidoro Moreno, se tiraron los trastos a la cabeza y se rompió el partido en dos, surgiendo el PAU (Pueblo Andaluz Unido), que fue lo que me echó definitivamente de la política como arma de lucha en las calles. No soportaba que hermanos, amigos del alma, camaradas que lucharon por lo mismo se partieran la cara entre ellos, a veces con verdadero odio. En aquellos años los socialistas eran los señoritos de la izquierda, los primeros que salían corriendo cuando venían los grises a pegar porrazos en las manifestaciones por la libertad y la dignidad de los trabajadores. Cuando llegó la democracia muchos comunistas acabaron en el Partido Socialista Obrero Español buscando un cargo o un puesto de trabajo, porque el partido de Pablo Iglesias, Indalecio Prieto y Largo Caballero llegó al poder en muchos ayuntamientos y en 1982, Felipe González dio el pelotazo definitivo y comenzó el fin de la izquierda, al menos de la que a mí me gustaba, que era aquella que se partía la cara por los barrios pobres de Sevilla, que siguen ahí.

Aún recuerdo las manifestaciones de los vecinos de Padre Pío, cortando la Carretera de Su Eminencia para pedir el arreglo de las calles, la creación de colegios y que nos pusieran el alcantarillado público para que no tuviéramos que tirar la escupidera en la calle. Ahí no vi nunca a Amparo Rubiales, que abandonó el PCE para militar en el PSOE, buscando, como todos, un porvenir. Sólo iban las mujeres del PTA, con Paqui la del Menda a la cabeza, de Padre Pío, un ídolo para mí, como lo fueron su marido, Antonio el Menda, además de José Luis Molano, Antonio Montilla y otros dirigentes de la izquierda de los barrios y los pueblos luchadores. La extrema izquierda de hoy está llena de señoritos y señoritas que sólo vinieron a forrarse y que ahora se van a matar entre ellos para defender sus viviendas de lujo, la ropa cara y el todoterreno. No hay que echarlos, se apartan ellos solos. Ojalá se lleven su odio y su mierda y no vuelvan nunca, porque ya estamos viendo en qué ha quedado Unidas Podemos, aquel movimiento de izquierdas que ilusionó a muchos jóvenes españoles cansados del bipartidismo y los privilegios de los gobernantes. Todo ha sido una gran estafa en la izquierda española, la de Pablo Iglesias, Irene Montero, Echenique, Monedero e Ione Belarra. Queda Yolanda Díaz, que es quizá el último clavo al que agarrarse. Que Dios nos ampare.