¿Se ha desplomado ya la temperatura?

El clima siempre ha sido la gran coartada para hablar algo con el otro cuando no se sabe de qué charlar y nos sentimos culpables por ese silencio. A estas alturas se ha convertido en una noticia de primera página y en un espacio de televisión en horas de máxima audiencia. La meteorología se incluía antes dentro del telediario y de los informativos en general. En estos tiempos la coartada ha devenido en protagonista y casi, casi, en el sentido de nuestras vidas. Las televisiones le dan al clima espacios no sólo en el interior de los informativos con las mismas informaciones populacheras de siempre sino que, además, desde enormes platós virtuales se nos sirve con detalle la información meteorológica por medio de atractivas mujeres y muchachos de gimnasio y pantalones de pitillo.

Desde hace una semana llevo escuchando que las temperaturas se van a desplomar, ¿se han desplomado ya? Es decir, ¿se ha marchado el clima plomizo y desagradable para que llegue el fresquito? Es que como no se hayan desplomado ya me voy a llevar un disgusto de aúpa, mi vida gira el torno al clima y a los sorteos de numeritos para hacerme rico de por vida y darle impuestos a Sánchez y es que no vivo como no se desplomen las temperaturas y me toque algo en suerte para no doblarla jamás.

¿Qué es desplomarse las temperaturas en Sevilla? En 2010 cayó una nevadilla que ni siquiera cuajó en la ciudad aunque yo disfruté de ella en el Aljarafe donde sí que llegó la nieve al suelo y se amontonó algo. Luego hay que remontarse ya a los inicios de 1954 para mirar en fotos aquella gran nevada. Yo aún no había nacido, vine al mundo a finales de ese año así que estoy esperando desde que nací un desplome de las temperaturas.

Lo que observo es lo contrario. Mi familia estaba compuesta por heladeros valencianos. Digo estaba porque se han muerto todos. Lo llevo muy requetemal pero no me queda otra. Si mi padre y mi padrino levantaran la cabeza y vieran esta Sevilla de hoy, primero se asombrarían y luego se pondrían a fabricar helado, los Helados Ballester, en una pequeña fabrica situada en el barrio sevillano de San Vicente.

Primero verían que llega septiembre y la gente sigue sorbiendo helados. Que Sevilla se ha llenado de establecimientos que venden helados de los más diversos sabores. Cuando ellos vivían y yo era pequeño, llegaba septiembre y comenzaba el fresquito -ya en el estío había que llevarse rebequita el cine de verano-. La venta comenzaba a bajar y la temporada heladera iba finalizando. Eso se acabó.

A continuación, mis ancestros se darían cuenta de que los sevillanos en diciembre están tan ricamente sentados en veladores nocturnos con su cervecita o con sus helados. Eso sería ya para alucinar. Y leerían en los medios que se iban a desplomar las temperaturas pero que nunca se desplomaban y si se desplomaban jamás lo hacían como en sus tiempos. A cualquier bajada lo llaman desplome.

Aquí ya hace mucho tiempo que el tiempo de ayer se marchó desde el punto de vista climatológico y vital. Pero sigue vendiendo el alarmismo, como siempre: no sé cuántas provincias en alerta por el desplome de las temperaturas, Doñana entra en alarma porque se seca. Van a traer agua en barcos para la sequía. Muy bien, ¿y qué? Aquí estamos para aguantar lo que sea que esto es una minucia al lado de lo de Gaza. Y, además, servidor ya ha vivido sin agua en verano y bebiendo agua del río en otras sequías. Estaba malísima. No pasa nada, por ahí sí, aquí no se desploma nada nunca, cuando se desplome nos enteraremos de lo que es un desplome, mientras, a los veladores, con estufita por si la brisa, con una cerveza y luego el heladito. Y acaso el pedigüeño que se acerca a recordarte que todo está desplomado mientras que pensamos en el desplome de las temperaturas.