Se han olvidado de mí

Esta misma mañana he caído en que a mis 65 años nunca me han llamado para estar en una mesa electoral, algo que me gustaría. Tampoco me han hecho jamás, que recuerde, una encuesta de intención de voto. Sí me propusieron muy en serio ser candidato a la alcaldía de Mairena del Alcor por Izquierda Unida, pero eso lo rechacé sin titubear lo más mínimo porque no me veía de alcalde de un pueblo donde no nací. Sinceramente, sabía que no tendría la más mínima posibilidad sin pertenecer a la cofradía del mairenismo. ¿Por qué hay quienes le temen tanto a ser llamados para estar en una mesa electoral si hasta pagan y dan un bocadillo? Luego se tragan un mitin de un candidato mentiroso que lo está engañando en su cara. En una mesa electoral ves lo más interesante de todo esto de la democracia: cómo va la gente una y otra vez, con ilusión, alegres, a hacer algo que durante cuarenta años no se pudo hacer en nuestro país, elegir a los gobernantes, los representantes del pueblo.

Mi madre daba espectáculo cada vez que iba a votar, porque aunque nació en 1927, lo hizo la primera vez en 1978. Tuvo que esperar medio siglo para que su opinión sirviera de algo. Se arreglaba y se iba al colegio electoral fresca como o una rosa y sin ningún problema para decir a quién quería votar. “Dónde están las papeletas de Felipe González?”, preguntaba a veces de manera enérgica. Votaba a Felipe hasta cuando no era el candidato, porque fue quien le dio sus dos pagas, la de jubilación y la de viuda que le negaron en 1960, cuando murió mi padre. Pero gustar, le gustaba Adolfo Suárez, como tonta. Consideró siempre que un pobre tenía que votar a la izquierda, aunque la engañaran. Al final se sintió estafada y acabó diciendo delante de la tele: “Sois todos iguales”. Dejó de votar, decepcionada. Al fin y al cabo, la paga de viuda fue de 50 euros mensuales y su vida cambió poco con la llegada al poder de la izquierda, del socialismo. La premiaron con una pensión de 500 euros mensuales después de haber trabajado como una mula desde niña. Pero a pesar de cómo la trataron, ella buscó siempre la papeleta de Felipe, hasta cuando se fue y los candidatos eran Rubalcaba, Almunia o Zapatero.