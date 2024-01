¿Se han vuelto locos?

¿O ya lo estaban? No es un juicio, es tan solo una pregunta. La oposición es necesaria, pero la oposición leal, razonada y razonable, la que aporta en vez de minorar. La que en vez del enfrentamiento busca ofrecer soluciones. Feijoo es más rápido que Junts, tiene menos problemas para hacer la guerra al gobierno porque el estado natural del PP es oponerse, no importa que el asunto a votar sea bueno o malo para todos los españoles, frase más que sobada por quien querría ser presidente en lugar del presidente, en clarísimo plagio de Uderzo y Goscinny, pero un poco más que los creadores franceses. Oponerse a todo, da igual lo que se vote, que su oposición desprestigie al gobierno para ellos está muy por encima del bienestar común o siquiera de una ligera mejoría, un alivio que cuesta diez mil millones de euros. ¿Y podemos? El ansia de figurar, el que se les vea y se note su presencia no debería estar por encima del servicio a la Comunidad. Pero ellos no deben haberse dado cuenta.

“A/de todos los españoles”, es una frase comodín de Alberto Núñez Feijoo. La usa cuando ejerce su derecho a la oposición, con todo el derecho a ejercerlo. Pero al mismo tiempo afirma hacerlo “por el bienestar de todos los españoles”. Y piensa que nos lo vamos a creer. PP, Junts y Podemos tienen aquí un objetivo común que es todo lo contrario de beneficiar a la mayoría, pero con ello bucean en el mar de detritus del peor estilo, del más antidemocrático, que busca desprestigiar al gobierno incluso cuando. La acción del gobierno es loable y necesaria.

El PP es claro, no tiene razones pero tiene un motivo para oponerse: poner zancadillas, disminuir y mejor si pueden anular cualquier posibilidad de mejora, si la mejora no es para sus amigos del IBEX. Se nota de lejos y nada consideran más útil que la posibilidad de achacar al gobierno, su enemigo, la falta de inversiones o cualquier mejora que pudiera hacerse con esos diez mil millones a cuya recepción se están oponiendo en la tranquilidad de pensar que habrá quien los crea.

Lo de Junts es peor. Para quien les dio la razón en su reclamación independentista, para quien se sintió traicionado ante la inmediata vuelta atrás en la declaración unilateral de independencia, la traición ahora es más grave y más dolorosa. La oposición del PP muy clara, persigue desprestigiar al gobierno, impedirle aprobar medidas sociales, cosa que les preocupa muy poco; poquísimo, nada, si negar una subida de salarios, por ejemplo, pudiera servir para culpar al gobierno. Pero el motivo expuesto por Junts hace dudar de su capacidad craneal: No apoyar los decretos si no se sanciona a las empresas que sacaron de Cataluña sus sedes no llega ni a pretexto. Ellos saben lo que sabe todo el mundo: ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Con qué fundamente jurídico puede un gobierno sancionar a unas empresas por no volver a trasladar su sede social? Con esta oposición más cerril que cerrada, quien más perjudicado quede volverá a ser Andalucía. Otra vez. Su demostración da para otro artículo. ¿Y Podemos? Otra vez progrerío en lugar de progresismo. Se puede ser noticiable sin perjudicar a la mayoría, pero no deben haberse percatado.

PP y Junts están en consonancia, más de lo que pudiera parecer a tenor de su discurso. Pero olvidemos la palabrería y vayamos a los hechos. El PP tiene todo el derecho a oponerse a los decretos, pero al menos podría exponer unos motivos basados en el contenido de esos decretos en vez de limitarse a crear malestar una vez más, solamente para perjudicar al gobierno. Aunque su voto negativo en vez de al gobierno perjudique más a todos los españoles. Claro, ese es su estilo, el de quien no tiene estilo, capaz hasta de retrasar la recogida de los pellet, con tal de crear conflicto. El PP debería dejar guardada la pulserita, pues el patriotismo no se limita a los símbolos externos, es más bien de defensa de los derechos de la mayoría. No es de recibo privar a todos los españoles de alguna mejora por pequeña que sea, sólo porque para ellos es más importante las consecuencias que su negativa puede tener sobre el gobierno, que la que pueda afectar A todos los españoles, Por quienes debería hacer más y hablar menos.

Junts, tan acostumbrados a amagar y no dar, debería dejar claros los motivos reales (los reales) de su intención de voto. Porque las sedes de las empresas volverán si a cada una de las que la trasladaron les parece oportuno, porque ni el hecho es susceptible de sanción, ni el gobierno, ningún gobierno puede sancionar a una empresa por trasladarse a otro lugar. ¿No había ningún resquicio, ninguna frase mejorable en los decretos capaz de justificar su revisión u oposición? Ante la falta de argumentos ¿sólo se les ha ocurrido exigir un absoluto imposible?