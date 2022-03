¿Se hunde ‘Sálvame’? Corredera, Valldeperas y Díaz primeras bajas

Los cambios que ya se conocen en ‘Sálvame’; programa producido por La Fabrica de la Tele junto con ‘Socialité’ o la docuserie que protagonizó Rocío Carrasco, entre otros; dejan entrever que las cosas les van entre regular y desastrosamente mal y que se está intentando un cambio drástico que, como siempre, comienza con cabezas rodando de un sitio a otro.

Carlota Corredera deja de presentar ‘Sálvame’. Ha sido, durante los últimos meses, criticada en redes sociales. Su feminismo selectivo, su intento de sentar cátedra al hablar sobre cualquier idiotez, su insistencia en señalar a los que no piensan como ella y su arrogancia sin límites (estas son las razones que más se encuentran en la red) han sido motivos suficientes y demoledores para que Carlota Corredera pasé por malos momentos dentro de su productora. Los comentarios desagradables sobre su peso y sobre el libro que publicó para indicar cómo adelgazar, me los ahorro porque son repugnantes e injustificables. Parece ser que se va a dedicar a un nuevo proyecto dentro de la misma productora y en la Internet comienzan a amenazar con hundir cualquier intento de progreso de la presentadora. El estercolero de la Internet es así. Y los malos presagios para Carlota Corredera una evidencia. A mí me parece una presentadora mediocre, una escritora pésima y una feminista de palo, pero no seré yo el que persiga a esta mujer por ello. Al contrario, le deseo mucha suerte en su nuevo proyecto.

David Valldeperas y Alberto Díaz, directores de ‘Sálvame’, han sido eliminados de la plantilla. La caída en picado de los índices de audiencia se lleva por delante a los dos. Pasan de ser dioses a ser monaguillos por cargarse a la gallina de los huevos de oro. Esa gallina ya es vieja e inútil. La prepotencia de los presentadores y colaboradores, ese interés por escarbar en la basura hasta encontrar carroña con la que destrozar vidas ajenas o el intento de tratar asuntos serios por parte de indigentes intelectuales o periodistas de medio pelo (¿Cómo puede hablar Belén Esteban de nada que no sean sus patatas fritas o cualquier otra parida? ¿Cómo una presentadora puede intentar defender que los malos tratos a una mujer se pueden paliar con mucho amor? ¿Cómo una periodista puede afirmar que una persona desaparecida está viva sin pruebas o que un torero acaba de morir cuando falleció años atrás?). Todo tiene un límite y si, además, has ido dejando cadáveres por el camino, no hay piedad ni ayuda posible. Estás muerto si traspasas los límites.

Un programa de televisión no puede depender de la mala baba o de la maldad de un colaborador, de la chulería de un presentador endiosado o de una mujer que se dedica a negar la eficacia de las vacunas contra el SARS-CoV-2 siendo una inculta de manual. La parrilla va a ganar mucho perdiendo programas como este aunque otros llegarán que bueno le harán. Tiempo al tiempo. Parece que no hay sitio para tanta superficialidad ni para tanta gilipollez, pero sí hay, ya lo creo que hay.