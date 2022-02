Se me olvidó San Valentín

Jamás, en la edad que tengo, se me olvidó el Día de los Enamorados, San Valentín. Casi siempre escribía alguna soleá o un fandango para la ocasión y debo tener decenas de coplas que aluden al amor, unas publicadas y otras no.

Buscaría aquella boca

y en aquellos mismos labios

escribiría otra copla.

Cuando nos olvidamos de una fecha tan señalada en el calendario de la vida, es porque no hay amor al que agasajar. Tampoco es una tragedia, porque al fin y al cabo, enamorarse te puede hacer muy desgraciado si un día se acaba el amor, y se acaba casi siempre. Por eso hay canciones de desamor, y por eso Manuel Machado escribió una de las soleares más hermosas jamás cantadas:

Me he enamorado de ti

y es enfermedad tan mala

que ni la muerte la cura,

según dicen los que aman.

Ayer por la tarde llegué a casa, después de pasar un día maravilloso en el Puerto de Santamaría escuchando el último disco del cantaor jerezano Ezequiel Benítez, que va sobre las duquelas, pero que al final es un canto a la vida y al amor. Tendrían que escuchar cómo le canta a su padre, mi amigo Alfredo Benítez, que se fue envuelto en una seguiriya gitana. Ezequiel es un cantaor inmenso, de los que crujen. Es puro, cante lo que cante, porque la pureza en él es sinónimo de amor al cante, que heredó precisamente de su progenitor, un sabio de la cantelogía jerezana.

A lo mejor por eso se me olvidó ayer que era San Valentín. Porque desde que me desperté sabía que iba a escuchar a un cantaor que canta lo jondo porque está locamente enamorado de este arte. No creo que lo vayan a entrevistar en los grandes periódicos, porque están entretenidos con Rosalía, Israel Fernández o La Tremendita. Es la eterna desgracia del cante jondo: dejar que los puros pasen fatigas. Y no es que Ezequiel no trabaje y no gane dinero, que no es eso. Pero los cantaores como el jerezano están condenados aechar el alma por la boca para que los aficionados les echen cuenta. Pasó con Manuel Torres, Tomás Pavón y Mojama, y pasa con él y con otros como él, almas puras del cante que para doler se tienen que acordar de lo que han vivido, como Manolito el de María. “Canto porque me acuerdo de lo que he vivido”, dijo un día.

Me olvidé de San Valentín, del Día de los Enamorados, pero supe, en el estudio del guitarrista portuense Paco León, que cuando un cantaor de raza le canta al amor, ni San Valentín ni leche migá.

Échale amor a la vida,

que con amor el más fácil

sobrellevar las fatigas.