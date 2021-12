¿Se puede llegar siempre tarde?

Decía el refrán que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Una pandemia sirve para comprobar que también seis veces, bajo esa ridícula falacia de que la libertad es bebernos muchas cervecitas. El país está a punto de ser atrapado una vez más y los mandamases están esperando a que llegue el miércoles, es decir, el siglo que viene. Porque para la velocidad de contagio que tiene esta nueva variante, 48 horas equivale a un siglo y 24, que todavía faltan, a una de esas eternidades en las que la vida puede cambiarnos.

Ya no nos podemos espantar de nada porque lo hemos visto casi todo, incluso la muerte de los más queridos. Pero no basta. Casi dos años después de que empezara toda esta pesadilla, la memoria colectiva vuelve a ser la de pez, la del muerto al hoyo y el vivo al bollo, la de ándeme yo caliente, la de aquí nunca pasa nada, hasta que pasa.

Y llegará el miércoles, o sea, mañana, aunque falte tanto, y cada político hilvanará ese discurso perfecto para quedar bien delante de su ciudadanía y que la culpa sea siempre del otro. Entre los ciudadanos, la culpa es siempre de los políticos, por otra parte. Y entre los profesionales de la gestión pública, la responsabilidad del de enfrente es siempre la que falla, sobre todo si es de otro color político. Porque nadie está pensando aquí en ganarle la batalla al bicho, sino al adversario político, que a lo tonto a lo tonto ya están las elecciones aquí. Para eso sí hay siempre prisa, para ir con tiempo. Y para exigir el trabajo telemático de sus señorías. Muchísima prisa. Ya para las medidas que vamos a tomar, mejor nos tomamos las cosas con tranquilidad porque las prisas nunca son buenas consejeras y el consejo general de estos días es dejarlos pasar con cada palo aguantando su vela y los hospitales, las de todos.

Acabamos de empezar una semana en la que no van a valer las medias tintas, pero sí los tintos, ya lo verán, ya lo están viendo. Solos y con casera. Pero lo digo porque la vida, la de todos -y no solo la propia-, vale muchísimo más que todo ese postureo tan necesitado de masa en el que se ha convertido la Navidad, que viene de Natividad, o sea, de nacimiento, aunque sea el año el que muera. Ya sabemos todos que también el calendario es una ficción, que la vida palpita sin entender de meses, que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Y que no hay nada como volver a despertar un día cualquiera, vivos, en este mundo.