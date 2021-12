«Secret Story»: CrisLu ¿amor verdadero o la estafa del siglo?

Una historia de amor televisada en directo tiene el tacto del cartón piedra y apesta a engaño. Es imposible que una persona normal oree de esa forma sus sentimientos, sus sensaciones más básicas. Es imposible declarar un amor eterno a alguien que tiene agarrados a la espalda a millones de espectadores esperando a dar unas bendiciones que nadie quiere. Y todo se complica si el programa es telebasura pura como es el caso de «Secret Story: La casa de los secretos».

Sin embargo, también es cierto que fingir horas y horas un idilio falso es casi imposible. Sin embargo, sí es posible que estar encerrado tantos días entre cuatro paredes te haga perder el sentido de la realidad y llegues a creer que eso que dices no lo escucha nadie que no sea el propio interesado. No se me ocurre otra explicación.

En realidad da igual si la historia de amor protagonizada por Cristina Porta y Luca Onestini es cierta o si se trata de una patochada más en busca de dinero fácil. La pareja que ya se conoce en redes sociales como CrisLu sigue en el concurso; ambos son finalistas y el espectáculo que están dando es enorme y motivo de debate. Están siendo juzgados, negados, criticados, insultados y señalados, por una sola razón: vivir una historia de amor intenso o algo que lo parece.

¿Se dejarán diez minutos después de acabar el concurso? Es posible. ¿Terminarán dándose leñazos en los distintos platós de televisión una vez que se dejen? Es posible. ¿Seguirán estando tan enamorados como parecen estar los próximos meses? Es posible. Y todo se puede hacer realidad porque el amor es pasión, es felicidad, es alegría y pura adrenalina; pero, tal y como decía William Faulkner en una extraordinaria novela titulada «Las palmeras salvajes», el amor se puede resumir de una forma mucho menos amable: ‘... que el amor y dolor son una sola cosa y que el valor del amor es la suma de lo que se paga por él y cada vez que se consigue barato uno se está engañando’.

Quiero pensar que esos dos muchachos están desbordados por el querer, quiero pensar que si discuten es porque son las primeras facturas que tienen que pagar, quiero pensar que no les va a salir gratis porque se estarían engañando.

La historia de Cristina Porta y Luca Onestini tiene el tacto de la juventud apasionada y desprende un aroma a eternidad que no se puede fingir. Eso quiero creer.