Seguir la estrella

La fiesta de la Epifanía culmina el tiempo de Navidad que celebramos desde la noche del 24 de diciembre, aunque se cierre con el epílogo del Bautismo del Señor el próximo domingo. El misterio del nacimiento de Jesús, Hijo de Dios, anima y tiñe de alegría la vida en estas semanas. La personal y familiar y también la de nuestras hermandades y cofradías, pues este es un periodo más que propicio para la celebración y la convivencia entre hermanos. Son numerosas, cada vez más, las corporaciones que tienen alguna cita cultual o festiva en estas fechas para revivir en su seno este acontecimiento divino que ilumina el final y el inicio de un nuevo año. Ocasiones excelentes para compartir la vida cofrade cotidiana, para acoger con familiaridad el encuentro siempre provechoso de jóvenes, niños y mayores alrededor del Nacimiento de Belén dentro del contexto de una hermandad, como lugar natural donde vivir la fe y la religiosidad de los vinculados a ella.

En primer plano encontramos al Niño Jesús, María y José, una familia, el frío y la noche, la austeridad y la sencillez, pastores y ganado, los magos y Herodes..., alrededor de lo que han nacido preciosas tradiciones artísticas y populares de nuestra cultura que hallan en las hermandades un espacio idóneo para expresarse. Pero habría que puntualizar, sin embargo, que la Navidad no es una festividad exclusivamente infantil, sino de una adultez serena y meditativa, aunque los niños la vivan de una manera muy especial; ni que tampoco es un tiempo de sensiblería o espiritualidad blandengue, ya que está revestido de una seriedad y gravedad profunda, pues todo un Dios se ha encarnado en un Niño que se hará hombre y morirá en la Cruz para resucitar al tercer día.

Ha estado muy acertado nuestro señor Arzobispo al precisar en la concreción temporal y espiritual de la Navidad como fiesta cristiana que corre el riesgo de pasar cada vez más diluida en medio de la vorágine que dominan los encuentros o eventos sociales. En una entrevista en Diario de Sevilla ha recordado que “la Navidad la celebramos el 25 de diciembre. Lo que celebramos antes son cuatro semanas de adviento, de preparación. La Navidad no comienza el día 1, 2 o 3 de diciembre con el encendido de las luces. Se celebra el 25 de diciembre”. Asimismo, reivindicaba que ésta es, sobre todo, “una llamada a la interioridad, a la profundidad, a apuntar a lo esencial, a no dejarnos atrapar por el consumismo, que parece que nos persigue y nos envuelve”. Y en un artículo en ABC de Sevilla no ha dudado en “romper una lanza a favor de nuestras tradiciones y, de manera especial, de nuestras tradiciones navideñas. Es muy importante que estemos convencidos de su bondad y de su vigencia”, especificando que “son tradiciones navideñas nuestras el belén familiar y el belén en todos los ámbitos de la sociedad, los belenes vivientes, los villancicos, las zambombas, los campanilleros, los mercadillos de Navidad, la Misa del Gallo, la cabalgata de los Reyes Magos”. A lo que ha añadido con valentía que “hemos de ser lúcidos para valorar nuestras raíces, nuestra historia, nuestras tradiciones, aquello que es más nuestro..., [y] sobre todo, no olvidemos el alma de estas tradiciones y el que fue su núcleo inspirador, que es la fe en Dios que es amor y que es el origen de todas las cosas; el Dios que se nos ha hecho próximo en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre para darnos una plenitud de vida en este mundo y en el mundo futuro”.