Sencilla explicación de cómo hemos llegado a esta situación

- Hay que joderse. Qué raras son las personas. Llevamos jugando con ellos siglos y no hay forma de acabar con esta plaga.

- Satán, Satán, Satán. No te enteras de nada. Te dije que mi jugada era una obra maestra. Eso de repartir esperanza nunca falla. Por más que les intentes desalentar van a seguir adelante. Hazme caso que para eso soy Dios. Mueve ficha, anda.

- Espera, espera. Estoy dudando entre una guerra cruel y despiadada o un poco más de libertad. Deja que piense.

- Satán, juegas muy mal, coño. Llevamos siglos de partida y no te enteras de nada. Si les das libertad pierdes el tiempo. ¿No ves que la que les di yo se la quitan ellos mismos? Se ponen a pensar, escriben cuatro libros y es como si no hubieras hecho nada. Prueba con desastres naturales, con pandemias o con un presidente norteamericano medio idiota. Es más eficaz.

- No me hagas líos. Eso ya me lo dijiste y no sirvió de nada. Ya lo tengo. Dinero, les voy a joder el rollo del dinero.

- ¿Lo ves? Ya vas aprendiendo un poquito. Venga. A ver que pasa. Pero te recuerdo que me queda la ficha de Dios, Uno y Trino. Luego no me vengas con que hago trampas ni nada de eso.