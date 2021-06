Sentir orgullo por todo

Sentir orgullo por ser gay o lesbiana o por poseer cualquier condición que se derive del colectivo LGBT me parece muy positivo porque cada cual ha de aceptarse como es y a cada cual hay que aceptarlo y por tanto respetarlo sea cual sea su condición, respaldada por los derechos humanos. ¿Qué sucede cuando alguien se siente satisfecho por no ser gay ni de cualquier otra condición enmarcada en el movimiento que representa a los gais y lo manifiesta también en público? ¿Qué sucede si incluso celebra su particular día del orgullo no gay? Pues que a lo peor lo insultan y lo agreden. Entonces surge el problema. Es un problema y una injusticia no reconocer los derechos de los gais pero también lo es no reconocer el derecho a opinar libremente. Y aquí no se trata de desvestir a un santo para vestir a otro sino de que dos personas expresen libremente su condición, con respeto mutuo, y de que traten de comprenderse y aceptarse mutuamente.

Estoy pensando siempre en alguien que sea partidario de que los homosexuales posean todos sus derechos y no sean discriminados pero que, sin embargo, se sienta agradecido por no ser homosexual. El problema surge ahora en estos días cuando millones de personas no homosexuales que nada tienen contra los homosexuales reprimen su derecho a expresarse libremente por miedo a que las descalifiquen tildándolas de homófobas cuando no lo son. Este hecho no es raro y lo que provoca es que entonces sí sea posible que alguien se vuelva homófobo. Algo parecido ocurre con el tema de la mujer.

Y es que hay un problema de fondo: la ortodoxia de unos y otros y el miedo a la libertad de unos, los que se resisten a aceptar los grandes cambios históricos, eso sí que nos puede llevar al fascismo, aunque en estos tiempos sea muy difícil porque mandan los negocios transnacionales.

La ortodoxia se ejerce por miedo y por falta de conocimiento y de diálogo con quien no es como uno. Ése es el diálogo que más enriquece y sin embargo el que menos existe porque cada cual quiere oír lo que no le siembre inquietudes. Eso es el miedo a la libertad. Queramos o no, la Historia, esa Idea de Hegel en continuo movimiento, se va abriendo paso. Y nos arrastrará con ella si no la aceptamos, tendremos que cargar con la Historia queramos o no.

Podemos votar contra los indultos, contra el aborto, contra la eutanasia, contra el movimiento LGBT, contra los derechos de la mujer, contra los avances tecnológicos... Da igual, todo eso es o será una realidad, tarde o temprano. Es el gran reto que la Historia nos coloca ante nosotros, es el reto y el precio a pagar por tener democracia, es el reto democrático que a su vez es un desafío para el sistema capitalista porque en bastantes aspectos el reto histórico choca con los intereses egoístas del capitalismo.

Podemos morirnos de miedo ante los cambios y buscar a un Hitler o a un Franco o a un Vox que lo detenga todo. Pero, al margen de que no lo van a detener todo, da igual, el gran reto de la Historia regresará, no hay vuelta atrás, y si la hay los retos aparecerán de nuevo cuando termine esa marcha atrás como han resurgido después de que Franco los intentara tapar y enterrar. Yo me siento orgulloso de todo, de existir en un mundo como éste que me invita a vivir con dolor, con la angustia de que le imprima cierto orden y coherencia ante los nuevos desafíos o me muera en vida como un humano vulgar que corre a meterse debajo de la cama ante la más mínima tormenta.

Por tanto, hoy, día del orgullo gay, espero que quien sea gay lo exprese con toda libertad, quien no lo sea también se sienta orgulloso y, después de decírselo el uno al otro con naturalidad, se abracen y trabajen por el presente y por el futuro. ¿Es eso posible o vamos a seguir con batallitas o batallas?