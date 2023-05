Ser funcionario no es tan malo

A menudo escucho y leo en los medios de derechas que una gran cantidad del empleo que se crea en España es para trabajar en el sector público como si eso fuera un pecado o algo secundario e incluso negativo. Si no se crea más trabajo en el sector privado deben tener la culpa quienes se desenvuelven en ese sector y los gestores públicos que no les dan facilidades para ello pero, por favor, ya está bien de proyectar la idea de que el sector público es algo secundario y por tanto quienes trabajamos en él somos currantes de segunda que lo que buscamos es ser funcionarios para tener un trabajo de por vida y rascarnos la pancha que eso ya lo he tenido que sufrir yo como funcionario público que soy, habiendo afrontado concursos de méritos y oposiciones mientras en el sector privado el enchufe abunda sin que podamos hacer nada porque dicen que el dinero no es nuestro como si eso fuera patente de corso para emplear a quien sea hijo de o amigo de a pesar de su posible incompetencia.

¿Qué hay de malo en querer tener un empleo para siempre? Es mejor para la tranquilidad emocional, ahora que se habla tanto de depresiones y ansiedades. Es mejor para la libertad individual y colectiva, yo por ejemplo me expreso de determinada manera con ustedes porque no me debo a nadie que no sea mi conciencia y el Estado con el que creo cumplir bastante bien según se indica en mi hoja de servicios y en un curriculum de más de 200 páginas. Esto que hago es también trabajo tanto para mí como para el Estado que somos todos, lo que llevo a cabo cuando escribo no es sólo satisfactorio para mí –aunque diga cosas que no me gustaría decir- sino que se llama promoción del conocimiento y lo creo un deber de todo profesor e investigador universitario.

Les aseguro a ustedes que yo soy más libre escribiendo que otras personas muy respetables que laboren en el sector privado exclusivamente. Les aseguro además que soy más libre en la tarima de mi clase, explicando y dialogando con mis alumnos, que en cualquier medio de comunicación. Todo a pesar de leyes estatales que me piden que tenga mucho cuidado al hablar de la Corona o, ahora, debo andar con precaución en el tema de Franco y la Guerra Civil y otros asuntos derivados de la censura de la ideología woke, algo que atenta contra la libertad de cátedra se mire como se mire, ya he dicho demasiado que libertad de expresión, como madre, sólo hay una, naturalmente si se exponen las cuestiones sin insultar a nadie, con razonamientos con los que se puede comulgar o no.

Hace ya decenios que le dijeron desde la dictadura mercantil al ser humano que se olvidara de un trabajo para toda la vida, que aquí lo que teníamos que hacer era emprender y prepararnos para un reciclaje continuo. La impotencia que el mercado de trabajo poseía y posee para ofrecer pleno empleo se volcó contra los ciudadanos para que nos llegáramos a sentir culpables de inutilidad y desembocar en una auto-explotación, todo muy importado de USA, el verdadero mal de fondo de la Humanidad, que es, a su vez, reflejo del humano mismo, un ser carente de solidaridad de especie, no se la ha arrebatado el capitalismo, se la ha arrebatado pero porque el humano la lleva de fábrica al contrario de lo que afirman filosofías clásicas y enfoques místicos.

El empleo público palía esos efectos. Otra cosa es que no se le pueda dar a mucho personal un trabajo para siempre precisamente porque su egoísmo negativo no lo merezca y haya que estar con el palo vigilándolo. No todos los egoísmos son así, en mi caso no necesito que nadie me aporree o me amenace para trabajar siete días a la semana durante cinco, seis, siete u ocho horas de media al día, yo soy mi propio jefe, el sector público es decisivo para mí y el privado va detrás, a ambos los respeto siempre, sin embargo, lo que observo es que cierto mundo privado que existe está impidiendo el desarrollo espiritual humano, incluyendo la reproducción de la especie. Eso no ocurre en el mundo público, en el mundo público lo que sucede es que se necesita más vigilancia para que no se abuse del dinero de todos.

Pienso que en el futuro –y ya hoy- se tenderá y se tiende a suprimir el empleo público por cuestiones de ahorro estatal y además porque el capitalismo salvaje no puede tolerar que haya sujetos libres. Nadie es libre si no tiene un trabajo estable de por vida aunque necesite rendir cuentas ante quien le paga. Cuentas laborales sí, pero no se puede ser vasallo, se debe ser leal. Vamos a dejarnos de cuentos de emprendimientos entendidos sólo en el ámbito mercantil: si no se tienen las necesidades básicas cubiertas ni se es libre no se vive en una democracia, se vive en una comunidad de consumidores y votantes que no es lo mismo.