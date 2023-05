Ser o no ser rociero

Cuando aún vivía en Palomares del Río, de niño, las madres de Cuatro Vientos preparaban bocadillos y refrescos y nos íbamos a ver el paso de las carretas del Rocío a la carretera de Mairena del Aljarafe a Almensilla. Lloraba de emoción viendo el colorido y el compás de los bueyes. Pero sobre todo, escuchando las sevillanas que iban cantando hombres y mujeres. Todos pensaban que sería rociero, pero no. Soy lo menos parecido a un rociero. Sólo una vez estuve en la aldea de Almonte y vi cosas que no me gustaron nada, como, por ejemplo, a muchachos montados en sus caballos al amanecer, cubata en mano, como una cuba, maltratando a los pobres animales, que habían estado toda la noche amarrados en la puerta de una hermandad. Pero no por eso desprecio esta romería o hablo mal de los rocieros. Sencillamente, no participo de una tradición que no me interesa lo más mínimo. Vivo en la Puebla del Río, en el entorno de Doñana, y estos días voy a ser uno de los muchos habitantes de esta bella zona de Sevilla que van a sufrir el paso de las carretas hacía Villamanrique de la Condesa.

¿Saben cómo me preparo para lo que me espera? Regreso a la niñez, a Cuatro Vientos, y veo a mi madre preparando los bocadillos y la botella de refresco. Recorro mentalmente el camino hacia la carretera de Mairena-Almensilla, cruzando el Majano, y escucho la música de la caravana. Es la única manera posible, o la más sencilla, de soportar los atascos que se forman estos días. Los andaluces somos de tradiciones populares fuertes, como esta del Rocío, y es algo que nos hace únicos en el mundo. Nunca entenderé que el flamenco pueda molestar a un andaluz, pero ocurre mucho. Hay mucho antiflamenquista en nuestra tierra, aunque les cueste creerlo. También hay cientos de miles de personas que no sienten ningún aprecio por el Rocío y que piensan que allí sólo se va a comer, beber y fornicar. Nos escandalizamos cuando nos atacan desde fuera, ofendiéndonos o intentando ridiculizarnos, y somos nosotros mismos, los andaluces, quienes despotricamos de unas tradiciones que se pierden en el tiempo. Buen viaje, rocieros.