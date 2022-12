Ser o no ser útil

El domingo por la noche viendo Qué bello es vivir, la obra maestra del cine, recordé que cuando aún no andaba, solo a gatas, me caí en un arroyo de alpechín que pasaba por detrás de casa, en el Camino de la Mata, una calle de Arahal, y pude morir ahogado con solo 2 años. Mi madre me sacó cogiéndome por el flequillo cuando estaba chapoteando en la murga con los ojos ya revertidos. Alguien poderoso, seguramente no terrenal, quiso que no muriera aquel día. No digo que fuera Dios, porque la verdad es que no me ha hecho nunca mucho caso, pero si no fue él, sería su ayudante. Dos o tres veces en mi vida he estado a punto de palmarla y siempre hubo alguien que puso la mano. No me atrevo a decir que puedo ser inmortal no vaya a ser que me muera mañana y la cague. En realidad fallecí con 33 años, con la misma edad que mi padre. Desde niño, obsesionado con su insoportable ausencia, se me metió en la cabeza que moriría con la misma edad que se fue él. Al cumplir 33, esperé la muerte cada día del año como el que esperaba una carta. Cada mañana, al despertarme, era una decepción, un mal comienzo del día, aunque he de reconocer que era también como una oportunidad para mejorar y merecer seguir viviendo. La verdad es que no sabía muy bien qué quería.

Viendo que llegó la Nochevieja de 1991 y que seguía sin palmarla, decidí que tenía que ser útil a la sociedad para dar las gracias por tener el privilegio de seguir viviendo. De eso hace ya treinta y un años. Y sí, he hecho cosas: escribir doce libros, miles de artículos, fundar peñas, festivales y museos de flamenco, cientos de programas de radio, y muchas cosas más. Nada que merezca una puta medalla, aunque tenga premios nacionales e internacionales y me llamen “maestro” en las redes sociales. Por los años, claro. Viendo el domingo la citada película, un clásico de la Navidad, pensé en que si llega a morir en el río de alpechín aquella tarde de 1960, nada de lo hecho lo habría llevado a cabo. Y no es que haya hecho gran cosa, pero considero que he sido útil. También es verdad que de haberme ahogado de niño no habría hecho el daño que haya podido hacer. Nadie que rompa un corazón merecería vivir y he roto alguno. También habré roto los sueños de algunos cantaores que lo dejarían cuando les dije, sin piedad, que se dedicaran a otra cosa. Los críticos de flamenco no vamos al cielo, sino a un infierno especial donde no nos asan vivos: nos castigan dándole un látigo al Niño de Elche. No hay nadie tan malo como para merecer no haber nacido. Tarde o temprano nos llegará el castigo. Aquí no se va nadie de rositas.