Sergio Ramos. El Sevilla FC y el hijo prodigo.

Érase una vez unos niños que, cada tarde, impenitentemente cruzaban las salinas que anticipan un inesperado estadio, de vestuarios anegados y camisetas con olor a suavizante todo a cien.

Los chiquillos, llegan con legañas y casi desperezándose, que transforman en alas nada más pisar la disléxica raya del córner de césped artificial.

Todos ellos comparten el sueño de su estampa en un album. Ya sea en el amarillo maldito para los artistas, o apiñados como balas de cañón. Anhelan que pase el tiempo y que lo venidero sea la camiseta de su selección. “Más mejo” que la capa de Merlin o la piedra filosofal.

En mi caso, al club modesto de mis amores, lo llaman “los rojillos”, una expresión que se torna agridulce, como la salsa emblema de Chinatown en Manhattan.

Y así, entre insectos estrafalarios y alguna mariposa que oportunamente sonríe, a alguno de ellos se le aparecerá algún día Dios, como vejiga de color violeta del atardecer en que retornan, junto a la luna lavada por la lluvia, dirección sus hogares inquilinos del olvido.

Para todos esos ángeles, a veces emerge algún corazón en forma de patrocinio, tan útil para los que lo reciben, como duros para quienes los dan, en la diaria cuenta de pérdidas y ganancias.

Así, que aprovecho para –antes de que expire la prórroga- repetir que Sevilla tiene una deuda especial con Gabriel Dronda, quien ostenta el mérito otrora utópico de que la Cola Cola se torne verde. Sí, en aquel estadio en el que ancianos sacerdotes claretianos, alzaban su sotana, levitando sobre sus peldaños. Todo fuera el resplandor de Lobo Diarte, corriendo la pelota por la vera.

¿Para cuándo José Luis Sanz, Alcalde, la Medalla de la Ciudad a Dronda? ¿Para qué momento el reconocimiento al único ejecutivo sevillano que ha perdurado en la cumbre, frente a todas las decadencias empresariales, véase Abengoa o Sevillana de Electricidad?

De esos críos, uno recorre más de cinco kilómetros en bici para llegar y otros tantos en esquivar las sombras desamparadas de farolas fundidas; otro arriba con su abuela tutora frente al desamparo de sus padres; e incluso a alguno le adorna un poco de gomina en alivio de la indefensión de haber sido agredido por su madre demente, delante de todos y de nadie, en alguna playa opulenta de la costa noroeste de los aires difíciles de Altolaguirre.

Sergio Ramos encarna todas esas glorias y miserias, y por eso me sumo a la multitud, aunque nos separe la acera de enfrente. (dicho -claro está- en el mejor sentido).

Me alegro de corazón, por ser un buen tipo y siquiera porque tiene un gran padre, José María, al que me unen recuerdos que ya ni recordar puedo.

Pero sobre todo, porque en este país, ya solo cotizan futbolistas extranjeros, fondos de inversion árabes y fichados libres de última hora, a precio alzado en comisiones de traspaso.

Sergio representa y encarna el sueño ibérico de todos esos chavales a los que algún día, les corresponderá el viento con un abrazo tierno.

Mas no quiero concluir sin recordar a Capi. Porque él también fue legendario y se negó a abandonar el estadio encalado de la Ciudad del Sol. (qué manía con lo de Palmerín). Él no se fue, quizás para no tener que regresar.

Así que chapeau a los veinte mil presentes que protocolizaron, como D. Antonio Luis, mi genial notario de cabecera, la parábola del hijo pródigo, quizás el más intrincado de todos los sermones y epístolas dominicales.

De Sergio Ramos o de Capi deberían estar embadurnados los vestuarios profundos, donde se inspira linimento y se cosen los calambres que en formas de historias personales susurrarán las generaciones por venir.

Ellos sí son deporte y no los que cobraron –presuntamente- por votar a Quatar como sede del mundial, que vaya decepción que me ha costado leerlo.

Mi enhorabuena al Sevilla FC, pero también a esos Manuel García Flores, Manuel Larios o Pedro Soto, entrenadores –que como otros muchos- enarbolan los valores, que las academias solo para ricos prosternan.

Esa senda angosta, donde no hay nadie en la montaña y el aire es una inmensa pesadilla, es justo la única grieta donde los colores se niegan a rendirse ante la dicotomía del blanco o negro.

Y termino como empecé. Por sevillanas, naturalmente.

“Impresionante, Sevilla es de otra manera, es delirio, pena y arte, lo mejor del mundo entero.”

Felicidades Sergio. Enhorabuena al Sevilla FC.