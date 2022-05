Servidores públicos frente a la obscena inmoralidad

Henri de Saint-Simon publicó en L'Organisateur una parábola política en la que indicaba que si Francia perdía de una vez a sus principales físicos, químicos, matemáticos, poetas, escultores, músicos, literatos, agricultores, carpinteros y un largo etcétera de valiosas profesiones...el daño sería irreparable y difícilmente subsanable en el plazo de toda una generación. Por el contrario, si una merma similar concurriera en las élites cortesanas y eclesiásticas, altos cargos civiles, terratenientes y similares, el reemplazo no solo sería en extremo fácilmente solucionable sino que probablemente nos haría tomar conciencia de su innecesaria existencia. Los socialistas utópicos suelen ser olvidados frente a otras tendencias revolucionarias más agitadas, pero su lucidez y posición histórica (a caballo entre Revolución Industrial y Revolución Francesa, y en una peculiar fusión de influencias entre Ilustración y Romanticismo), les otorgaron un papel visionario en los análisis y acciones que pretendiendo acabar con el Antiguo Régimen, propiciaron las ideologías y luchas sociales contrapuestas a un capitalismo emergente. Lamentablemente y como es sabido, esa lucha nunca ha conseguido parar a un oponente que de manera sutilmente tiránica ha llegado hasta nuestros días transformado en neoliberalismo despiadado.

Apoyados en el noticiario de las últimas semanas, hagamos un ejercicio de paralelismo en una revisión actualizada de los dos grupos señalados en la alegoría sansimoniana. Empiezo al revés, marcando en primer lugar la clase social que podríamos llamar “prescindible”, e intentando no mencionar nombres por aquello de la elegancia y vergüenza ajena que precisamente les falta a los afectados, y por la confianza de que todo lector perspicaz sabrá identificarlos sin dificultad.

En realidad hablamos de todo un ecosistema con una especie predominante a la cabeza de la cadena trófica con la proverbial nomenclatura de comisionistas y/o emprendedores. Habiendo subtipos diversos, tenemos desde aristócratas que salen a pasear el perro en batín de seda, empresarios emuladores de El Lobo de Wall Street, funcionarios intermediarios y políticos con amnesia parcial, presidentes de federaciones deportivas con inconsistencias verbales, monarcas exiliados que vuelven a casa tras enjuagar la colada sucia, presidentes y presidentas de comunidad autónoma con faz de cemento armado y por aportar exotismo zoomorfo, hasta parejas de exitosos celebrities -jugador y cantante- con afición a la evasión fiscal.

Todos tienen elementos comunes en su idiosincrasia: una chulería innata que no acepta crítica, un sentir de derecho y cuna que no les obliga a dar explicaciones, un desprecio por la desgracia ajena de la que no se avergüenzan en sacar tajadas meteóricas (hasta en situaciones de emergencia mundial), o una hipocresía y traición a su supuesta ideología si el botín lo justifica. Sin pudor, piden medallas a sus egos por sus fechorías confesas y no les tiembla la voz al pretender compararse con personajes relevantes en el activismo por los derechos sociales. Aunque se atribuyan dotes intelectuales no tienen formación ni ética suficiente que les valga, evidenciando sus carencias cuando se meten en el jardín del conato de argumentación mediante patéticas justificaciones amorales.

Lo más grave es que esta casta tiene adeptos y defensores en forma de populacho zafio y transversal. En su propia ralea elitista podemos incluir matadores taurinos, politicastros variados y gurús de las ondas y caverna mediática que vociferan el acoso injustificado y un sempiterno uso de la palabra libertad en modo torticero. Bajando de escalón a las clases medias y más bajas, la envidia malsana empuja también a una justificación de lo execrable, deseosos en el fondo de tener la misma oportunidad de un enriquecimiento inmediato, vil y ostentoso, como si vergonzosamente quisieran renegar de sus miserias o carácter mundano para acceder a los mismos privilegios de aquellos otros. Se rasgan vestiduras, agitan manos y dan vítores a quienes no deberían recibir más que juicio y condena, mientras que su inmoralidad de tercera división les hace dinamitar una ética común, en la creencia de que la ley del más opresor y aprovechado es la norma natural a decretar.

Frente a esta inmundicia se resiste numantina la figura del servidor público, que no es otra que aquella persona que dedica su labor de manera honrosa y callada a lo que denominamos el bien común. Es un ser en extinción, maltratado y con más variantes de las que pensamos: están los empleados de los sectores esenciales como sanidad, educación, justicia, defensa o servicios sociales, que a largos y duros procesos de acceso a su profesión, añaden precariedad, recortes, saturación y nóminas transparentes, contributivas e inmunes a la estafa pródiga en otros lares. Pese a la creencia popular son más eventuales que fijos (funcionarios), siendo su tasa de envejecimiento una alarma a solucionar en plazos breves mediante las oportunas renovaciones de personal, si es que queremos seguir siendo atendidos dignamente.

Pero ciertamente hay más categorías olvidadas de este servicio al orden comunitario: cuando levantas tu pequeño negocio cada día, cuando se suda el germinar del alimento necesario en el campo o la mar cala los huesos, cuando se extrae el mineral básico para nuestra tecnología, cuando se mantienen limpios espacios e instalaciones o cuando se transportan las vitales mercancías y pasajeros a sus destinos, no somos conscientes de la cantidad de vidas dedicadas a otras vidas, en una suerte de simbiosis que no es sino la clave de la existencia y estabilidad de la humanidad.

El peligro de una sociedad que pierde conciencia de la justicia social, la equidad y la honestidad es un elemento preocupante, pero alarma más la idolatría o condescendencia con la picaresca, la falta de principios, el robo y apropiación indebida, la artimaña o el descaro y desfachatez en la responsabilidad de los actos. Hay una buena parte de la ciudadanía inmersa en esa línea de pensamiento que esgrime como actitudes válidas lo injustificable. Como vengo señalando pautadamente, quizás un sistema fragmentado y atomizado de individuos no es equivalente a un grupo humano con intereses colectivos. La evolución política mundial en las últimas décadas ha sido paralela a la desprogramación de las acciones combativas que luchan a la corruptela oficial y oficiosa. Diría más al pensar que incluso lo teóricamente proactivo es ahora más simbólico que realista, más un subproducto de conciencia domesticada que una lucha consciente. Mis progenitores fueron una generación sufrida y humilde que me enseñaron -entre muchas cosas importantes- que la honradez y el esfuerzo bastan para sentirse orgulloso de uno mismo y que procurar el beneficio a la comunidad a la que perteneces es un don supremo...no es un concepto difícil ni hace falta ser un marqués para entenderlo.