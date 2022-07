Sevilla bautiza la próxima ola de calor: Zoe

Carmen Menéndez en Euronews nos recuerda que Sevilla va a tener el dudoso honor de bautizar las olas de calor venideras como en Estados Unidos bautizan a los huracanes: “Dentro de poco en Sevilla van a empezar a ponerles nombres a las olas de calor, como se hace con los huracanes en América. No es ninguna broma andaluza, sino un proyecto muy serio, llamado proMETEO Sevilla, que calificará estos fenómenos en función de su peligrosidad para la salud y bautizará a los más extremos con un nombre siguiendo el orden inverso del alfabeto”.

Para incidir sobre el tema, la periodista tira del tópico de que somos muy graciosos en Sevilla: “La próxima ola de calor de categoría 3 será la primera en recibir un nombre, se llamará Zoe. Por lo pronto servirá para saber a quién echarle la culpa y seguro que también inspirará el humor de los sevillanos, inmutable haga frío o calor”.

Cómo habrán visto el futuro los expertos para que existan unas personas encargadas de avisar sobre las olas de calor. Kathy Baughman McLeod del Centro de Resiliencia Arsht-Rockefeller, afirma: “Lo que hace diferente a este sistema de clasificación es que contempla los impactos esperados sobre la salud de las olas de calor en determinadas condiciones, dividiéndolas en categoría 1, categoría 2 y categoría 3”. McLeod añade que bautizar y clasificar las olas de calor sirve para convertirlas en algo más concreto para la población, que sabrá en cada caso los riesgos que conllevan y las precauciones que debe tomar ya que “el calor extremo está matando a más personas que cualquier otro de los peligros provocados por el clima. El calor es invisible, es silencioso y mata lentamente, y la gente no es consciente de ello”.

Los turistas se tiran a las fuentes como por ejemplo a la de la Plaza de España, los sindicatos han pedido que durante el calor exagerado los trabajadores dejen sus faenas, no pocos sevillanos creen que eso de ponerle nombres al calor sólo servirá para los estudios de los especialistas en clima y, lo más grave, ¿saben que en algunos países empiezan a ocultar el número real de muertos que produce el calor? Me lo han dicho algunos ecologistas entendidos de los que me fío.

Desde El País , Oriol Güell afirma que esta ola de calor que empieza a remitir ha dejado en España casi 90 muertos sólo en sus tres primeros días. Ahora nos dicen que después de seis días llegan a 360, mientras que la otra ola de calor que ya hemos padecido en junio nos legó entre el 11 y el 18 de junio (primavera aún) más de 700 muertes en nuestro país. Inglaterra le ha dado a la tecla roja por primera vez debido a las altas temperaturas. En el centro y otras zonas del país han llegado a los 40 grados. Los estudios indican que cada año fallecen en España 1.300 personas por golpes de calor y en Francia no olvidan el temporal tórrido de 2003 que dejó oficialmente más de 10.000 muertos.

Vamos a ver, el frío también produce muertes pero en Sevilla no hace frío. Yo invito a esas personas que veo quejarse insistentemente con el “qué frío hace” en los escasos días de cierto fresquito intenso, a que se acuerden de lo que estamos pasando ahora, de lo que vendrá y de lo que van a vivir nuestros hijos y nietos. Eso sí, vamos a ser la basílica del mundo donde bautizaremos a todos los hijos del Lorenzo que tanto nos fastidia. Qué ganas tengo de que pasen 5.000 millones de años y se extinga, entonces me emborracharé para celebrarlo.