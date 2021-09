Sevilla, ciudad del amor

No hay que ser ombliguistas, en multitud de lugares del mundo puede tropezarse y sentir uno eso a lo que llamamos amor por no decir necesidad de supervivencia que queda más feo y no es mágico ni hollywoodiense. Sin embargo, hoy me apetece ser ombliguista y sevillano “clásico”. Sevilla se está alzando en uno de los primeros lugares del mundo para celebrar con otra persona lo que ella significa para nosotros. Ahora es cuando empieza la Sevilla más hermosa y acogedora, estoy de acuerdo con mi rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, en que la Sevilla del otoño es “superior” a la de primavera aunque ambas estaciones tengan su sabor y su olor. El olor que la lluvia ha dejado estos días supera en placer sensorial al tópico y típico del azahar, si bien ya sé que todo es cuestión de gustos y preferencias, por supuesto. El cielo de Sevilla es el de otoño e invierno, lo otro es calima, sobre todo calima y palidez.

La web periodistas-es.com le acaba de dedicar un acertado editorial a Sevilla con el nombre “Sevilla: Una radiografía a la ciudad a través de sus lugares más románticos” en el que se puede leer: “Que Sevilla es una de las ciudades cuya estampa desprende una mayor belleza no es ningún secreto para nadie. Su excelente ubicación geográfica, unido a la belleza arquitectónica que encontramos entres sus calles, provoca que se haya convertido en uno de los destinos preferidos para una gran cantidad de parejas que acuden a la capital andaluza en busca de disfrutar de unos días inolvidables”.

El editorial se refiere a continuación a los efectos del Covid-19 y al papel decisivo que ha jugado la tecnología para los contactos sociales y amorosos con vistas a ir saliendo de la pesadilla: “durante los últimos meses hemos sido testigos de la irrupción de una gran cantidad de plataformas, aplicaciones y sitios web de citas en línea . En un escenario en el que el ocio nocturno y los espacios para conocer gente no tienen cabida a consecuencia de las restricciones de movilidad, este tipo de espacios virtuales han logrado atraer a un heterogéneo grupo de personas. Incidiendo de manera directa sobre la forma en la que construimos las relaciones sociales y amorosas”. La tecnología, por tanto, ha consolidado a Sevilla como el imán que ya era antes de que estallara la pandemia.

Los lugares sevillanos que destaca el texto de la citada web para un paseo y una charla amorosa son cuatro: Monumento de Bécquer (y su entorno), Monte Gurugú, Paseo Marqués del Contadero (para los atardeceres), Plaza de Doña Elvira. Por supuesto, muchos se han quedado en el tintero pero que los busque el personal, ahí está el mérito que ahora todo nos lo dan hecho y se nos va a secar la mollera. Yo voy a recomendar uno. Es algo simple y sencillo. Tiene que ser por la noche y algo tarde, con poca gente. Entonces desciendan vuesas mercedes con alguien amado y colóquense junto a los bajos del puente de Triana, ya iluminado, con luna, noche clara pero no calurosa, Torre del Oro y Giralda al fondo. Entonces, tachán, tachán, beso casto a la persona amada y canticio: “Sevilla tuvo que ser/ con su lunita plateada/ testigo de nuestro amor/ bajo la noche callada”. Si no quieren copla tan antigua pueden arrancarse por Bosé sobre todo los negacionistas, aunque también sea ya esta música algo pretérita cual lo es quien escribe: “El corazón que a Triana va nunca volverá, Sevilla”, pero yo recomiendo la primera, Dos cruces, es más senequista, más sufridora, que aquí nos gusta sufrir o hacer como que sufrimos. Dicen que en el puente de Triana se enamoraron los padres de los universales Hermanos Machado. Algo tendrá aquello. Después se van ustedes de tapas que es el verdadero amor que tiene Sevilla, el amor del amor, que no sólo de versos y coplas viven la mujer y el hombre. Se ama más y mejor con el estómago agraciado. Y se sufre menos o nada.