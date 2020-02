Sevilla, ciudad internacional del deporte

Amén, claro, del fútbol que cada semana atrae aficionados de otros equipos a nuestra ciudad, el último mes ha puesto de manifiesto la importancia del deporte como fenómeno turístico. Tras el éxito deportivo en la media maratón, que atrajo a más de diez mil corredores en el mes de enero, febrero se ha llenado de color, de ilusión y de visitantes, gracias a la nueva edición del Maratón de Sevilla, que trajo a nuestras calles a casi catorce mil adictos de la carrera a pie.

Pero no se paren ustedes en el número de participantes, hay que calcular, y de eso saben mucho los expertos en turismo, que lo fácil es que el maratoniano venga con acompañantes, y no sólo viene para correr y marcharse en el día, sino que al menos pasará dos, visitando Sevilla, cuando ya huele a azahar, a incienso, a albero del recinto ferial, cuando la primavera, deseosa, ha hecho su acto de presencia.

Debe haber sido grande el impacto económico, en los bares del centro no cabía un alfiler, y no eran coreanos, que últimamente tienen invadido el barrio, y que hacen cola para comprar cremas en la farmacia Alfalfa, la de Amparo; o para cenar, eso sí, temprano, en el Traga o en el recién estrenado y de tanto éxito, el Petra.

La marea morada todavía permanecía el lunes por la mañana, quejosos pero felices, con andares difíciles, deambulando por la ciudad, esta donde cada vez es más difícil visitar la Catedral, el Alcázar, pero que tiene entre sus joyas conventos, iglesias, patios, calles y un Museo de Bellas Artes que te devuelve al silencio monacal para el que fue construido. No dejen de subir la Escalera Imperial y disfrutar de la pintura costumbrista, les asombrará su cotidianidad, su luz, su cercanía.

Pero debemos aspirar en próximas fechas, a ser Ciudad Europea del Deporte, nombramiento donde Málaga nos ha adelantado como en otras varias cosas.

No es solo pelota, correr y sudar, son eventos científicos, como el European Congress of Sport Sciences que atraerá a más de tres quinientos participantes de todos los lugares de la Tierra, porque sin duda, es una actividad universal. Como una vez me dijo nuestro alcalde, señor Juan Espadas, es importante desestacionalizar el turismo, y en ello estamos, trajimos el Mundial de Psicología un caluroso julio y en el mismo mes de este año, volveremos.

Ocio y tiempo libre, como pudo verse en la Feria del Corredor, mueve masas, es atractivo, poco ruidoso, deja riqueza; los restauradores y hoteleros deben aunar sus esfuerzos con la Alcaldía con mayúsculas, con la Junta de Andalucía, con el Instituto Municipal del Deporte, que con David Guevara y su equipo, están haciendo un esfuerzo enorme para lograr ese sueño de Sevilla, Ciudad Internacional del Deporte.