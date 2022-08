Sevilla de agosto y mendigos

Estos días, y sobre todo cuando es fiesta, una travesía por Sevilla es un paseo entre silencios, escasos coches y soledades. Las calles están tranquilas, la gente ha huido o permanece en sus casas como si fuera a llegar un bombardeo, casi como en un confinamiento de los que ya conocemos por la pandemia que aún mata y que, por cierto, sólo ofrece cifras de los mayores de 60 cuando entre los jóvenes está muy activa.

Es el bombardeo de la ausencia por huida o enclaustramiento. Si vas en coche, con aire acondicionado, se conduce con sosiego y con cierto asombro, es como un paseo turístico. Estacionas el auto y entras en casa hasta que el calor te permite salir a fundirte con un respiro que te regala una ligera tregua de esta canícula canalla del presente 2022.

Como golondrinas persiguiendo el ocaso y algo de beber, sale el ciudadano a buscar asueto en algún lugar. Sobre todo, los veladores de distintos sitios se llenan de personas aunque no demasiado, no es tan complicado encontrar una mesa disponible. Te sientas, charlas y, al poco tiempo, comienzan a desfilar una serie de pedigüeños que solicitan tu limosna, unos pocos con demasiada insistencia. Aquello te toca el corazón, sabes que algunos se han montado un pequeño monólogo teatral, pero nos han educado en la culpa y nos vemos obligados a despreciar los efectos de tan nefasta cultura, la que le obligó a exclamar a Nietzsche que nos fastidian los pobres porque si les damos limosna tenemos menos dinero y si no se la damos nos golpean la conciencia.

Mi contribución al sustento de estos menesterosos ya está más que saldada e imagino que les ocurrirá lo mismo a muchos otros contribuyentes por eso, porque somos contribuyentes y todo lo que compramos lleva la correspondiente cantidad adicional para el fisco. Y el IRPF es para el fisco, y acaso el dinero que nos ha salido a pagar en Hacienda. La famosa inflación contiene un IVA de mala uva y de codicia condenables, los medios informan de ella de manera tuerta o miope; no acuden con insistencia y afán crítico a las fuentes de las que emanan estos abusos, ya sabemos que las guerras han sido la excusa para ingresar dividendos en las alturas, dinero manchado de sangre y de sudor de quienes no deseamos matar a nuestros prójimos. El mundo está lleno de aprovechados enfermos que merecen la mayor de las purgas y sin embargo cuentan con la complicidad de sus colegas y de sus medios de comunicación que aprovechan para desviar las atenciones hacia los Pedros Sánchez o los Feijóos de turno que para eso están, para recibir las bofetadas mientras que los que de verdad las merecen se hallan escondidos contando billetes.

Todo esto es en el fondo como un transitar por una Sevilla castigada duramente por el Lorenzo y la soledad estival. Es un mundo lleno de mendigos en el que todos pedimos sin exigir con firmeza. Y así vamos desembocando en la vida planeada para nosotros por los causantes de la inflación. Cada vez somos más indolentes, más ignorantes de lo que de verdad nos está ocurriendo, algo que para colmo sucede en el seno de lo que llaman democracia y sociedad digital del prosumidor. Sí, votaremos dos veces más en 2023 pero yo creo que ahora el demos es más débil que hace decenios y muestra una indolencia y un desvalimiento similar a un paisaje de Sevilla bajo el cruel sol de su verano.