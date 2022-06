Sevilla en el Concurso de Granada de 1922

Como era de esperar, Granada está celebrando bien el primer centenario del Concurso de Cante Jondo de 1922, en el que Sevilla jugó un destacado papel. Los dos principales ganadores fueron sevillanos, el moronero Diego Bermúdez Cala, El Tenazas, y el sevillano de la Alameda Manuel Ortega Juárez, Manolo Caracol. Pero a quienes gestionan la Cultura en Sevilla, el flamenco, este hecho no les parece relevante. Que en la Bienal no vaya a haber un espectáculo que conmemore el centenario del certamen y la gesta de ambos cantaores, demuestra lo muerto que está el flamenco en la capital andaluza, que en otros tiempos fue a su vez la capital mundial de este arte.

En febrero de este mismo año me llamó el director de la Bienal, Chema Blanco, le pregunté que si habría algo en el festival sevillano y parece que ni sabía lo del centenario del certamen granadino. Me dijo solo que alguna charla o mesa redonda en la Universidad, pero aún no sabemos nada. El próximo lunes, día 13, se cumplen los cien años de aquel evento y Sevilla sigue sin enterarse. ¿Tanto hubiera costado programar una conferencia para este lunes en la Universidad, de alguien con peso en la investigación del flamenco? No solo por parte del Ayuntamiento, sino de la propia Universidad de Sevilla, la Diputación Provincial o la Peña Flamenca Torres Macarena.

Don Manuel de Falla y Federico García Lorca entendieron que Sevilla tendría que jugar un importante papel en el concurso, y así fue. No solo porque ganaran dos sevillanos, que eso no se sabía de antemano, sino porque contaron con la opinión de artistas de Sevilla como la Niña de los Peines o Manolo Pavón, o jerezanos como Don Antonio Chacón y Manuel Torres, que eran dos sevillanos de adopción que se hicieron cantaores en la capital andaluza. El peso de Chacón fue fundamental y precisamente fue quien llevó a Caracol al certamen cuando tenía solo 11 años y era un absoluto desconocido.

Estos días estoy leyendo mucho sobre lo que se está escribiendo del popular certamen y pocos están dando en la diana en cuanto a los motivos que movieron a Falla y Lorca a organizarlo. Los dos pensaban que el cante jondo se estaba muriendo, y no era verdad. También pensaban que el verdadero cante estaba en el pueblo, y tampoco era cierto, porque el pueblo cantaba por verdiales, sevillanas y charangas. El verdadero cante jondo estaba en los artistas profesionales, en los creadores: en Chacón, Torres, la Niña de los Peines, el Cojo de Málaga, el Niño de Cabra, Tomás Pavón, el Niño Gloria, el Niño Escacena o Juanito Mojama.

Había también intérpretes desconocidos en los pueblos o barrios de las capitales como Utrera, Lebrija, Triana o el Barrio de la Viña de Cádiz, que no fueron al certamen en la medida que Falla y Lorca esperaban. Fue el Tenazas de Morón, afincado en Puente Genil, emocionó a todos los organizadores y el jurado le dio el primer premio. No era artista, solo un aficionado que, eso sí, guardaba el tesoro de los cantes de Paquirri el Guanter, Silverio o Lorente, que fueron profesionales y creadores. Ese fue el hallazgo del certamen, y el de un niño de los Ortega de Cádiz, tataranieto del Planeta, que ganó por la influencia de Chacón, además de porque cantaba ya de maravilla, a pesar de ser solo un chaborrillo.

El concurso fue un éxito mediático y supuso una llamada de atención sobre este arte, pero tuvo el efecto contrario al que se buscaba. Tres años después del evento, el empresario extremeño Vedrines creó la Ópera flamenca, que nació en Linares, la etapa más comercial de la historia del flamenco, en la que apenas tuvieron presencia los cantaores que les gustaban a Falla, Lorca y los demás intelectuales, poetas, pintores y músicos que promovieron y apoyaron el certamen. Tanto Lorca como Falla asumieron el fracaso.