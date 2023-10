Sevilla: entre el odio y la atracción

Me gusta Sevilla pero me veo a ratos forastero, sobre todo de noche en el centro histórico con tanta gente joven de fiesta y con tantos turistas. Con respecto a estos últimos no hace falta más que ver algunos datos o los mismos titulares de prensa: según Google, en Sevilla aumentaron las pernoctaciones registradas en 2022 un 14, 4%, Diario de Sevilla (22/09/23) afirmaba que Sevilla lideraba el incremento de turismo en Andalucía y en otro titular (18/11/22) señalaba que la misma ciudad había aumentado los hoteles de lujo para turistas en un 30%.

Vivo en Triana y estoy acostumbrado a ver las terrazas de los bares repletas. Una mañana, de camino al gimnasio delante de la capilla de los marineros, había decenas de bicicletas de un tour turístico y sus ocupantes estaban concentrados a la entrada de la misma iglesia. Mientras un coche de época con su novia en el interior intentaba pararse para que ésta accediera al templo. En otro punto de la ciudad de noche, en las Setas de la Encarnación, la muchedumbre hervía. En otras partes del centro, coches de caballos y autobuses de visitantes parecen ajenos al calor sofocante por el día y guías turísticos por doquier enseñan la ciudad.

Está claro que la gente con este verano sin fin, se evade de la sequía, de la subida de los alimentos y de otros tantos problemas (o simplemente disfruta del buen tiempo) saliendo a la calle y consumiendo en los bares. Dicen que la gente ahorra más pero no sé de dónde sale el ahorro. Quizás habrá que irse a una barriada alejada tipo los Pajaritos o las Tres Mil Viviendas para ver la carestía existente de toda la vida amplificada por esta y otras crisis olvidadas.

El caso es que el centro de Sevilla está repleto de gente, y empiezo a ver similitudes inquietantes con urbes como Madrid, Barcelona o Málaga. Ya me veo andando a paso de hormiga por la calle Sierpes, por ejemplo. Por otro lado me gustaría saber si el actual alcalde está tomando en serio lo de restringir tantos hoteles y apartamentos turísticos, restaurantes y heladerías. Sin duda es el coste de vivir en una gran ciudad y que haya empleo en todo lo relacionado con el sector turístico.

Sevilla atrae con sus reclamos clásicos, eso es indudable. También están los Goyas, los conciertos, los eventos de fútbol y los Grammys latinos últimamente. Todos apuestan por una nueva imagen de la ciudad y por atraer inversión favoreciendo industrias secundarias. Una gran apuesta que está cambiando día a día la apariencia de Sevilla: ayer había una tienda de ropa o una joyería y ahora son otras cosas para el estómago y para pernoctar. Bueno, se trata de que venga dinero a la ciudad y sería ideal que se invirtiera en más infraestructuras. Pero todo es tan l-e-n-t-o. Seguimos teniendo una pésima red de circulación con poco metro, un servicio de autobuses y algún tren que nos comunican como pueden con el área metropolitana, una tímida ampliación del tranvía céntrico... Seguimos preguntándonos cuando se va a unir el aeropuerto con la estación de Santa Justa o vamos a ver la SE-40 (¿2030?). Es que parece que llegan tantas cosas buenas para Sevilla y nos han cogido sin hacer los deberes. Por cierto, según mi esposa que sufrió una día una demora considerable en el metro, este carece muchas veces de ampliación de vagones en las horas puntas y ,según el guardia de seguridad, hay falta de personal.

No sé, perdonen mi negatividad pero esta ciudad no se merece este caos. Y no es que esté en contra de que Sevilla sea moderna y que al mismo tiempo mantenga sus tradiciones, pero es que el turismo empieza a ser abusivo. Una ciudad, por cierto, en la que va a ser cada vez más insoportable su estancia con tanto calor y la falta de agua. El reto será que las autoridades la hagan más habitable o adaptable al cambio climático (por ejemplo, tomar nota del proyecto futuro de sostenibilidad ecológica de Torre Triana o aumentar las zonas de bajas emisiones), si siguen apostando por el turismo como gran apuesta de ingresos, o que tengan un plan B frente a nuevas pandemias que nos vuelvan a recluir en casa. Sea lo que sea por venir, hoy me resigno a amar y a criticar al mismo tiempo a esta Sevilla que me gustaría que estuviese a la altura de sus nuevos retos.