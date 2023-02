Sevilla es la ‘pagafantas’ de los Goya

No sé por qué, pero casi siempre me aburre la Gala de los Goya, y eso que soy un cinéfilo desde niño. Aunque creo que estoy llegando a la conclusión de que el aburrido soy yo. La gala de este año no ha estado mal, con momentos muy emocionantes, pero me jodió bastante no saber si se estaba celebrando en Sevilla o en Pontevedra. Creo que en la ciudad gallega, porque tuvieron un detalle con el centenario del nacimiento de Lola Flores, que era de Jerez, y no con el cincuentenario de la muerte de Manolo Caracol, que nació en Sevilla. También hizo películas, por cierto. Y también es el centenario del nacimiento de Fernanda de Utrera, otra sevillana universal. Sevilla tiene a grandes artistas flamencos, pero trajeron a un cantaor de Toledo, Israel Fernández, para dar chillidos en honor de un artista de Madrid, Ray Heredia. No sé qué le pareció al señor alcalde, Antonio Muñoz, que estuvo presente en el sarao, pero a un sevillano como yo le pareció que Sevilla era la pagafantas de la gala. Eso sí, se encargaron de decirnos hasta la saciedad que 2022 fue el gran año del cine español, por la buena taquilla en comparación con la del año anterior, en el que aún estábamos aún con lo de la pandemia. ¿Se acuerdan?

A pesar de que no es que lo bordáramos el pasado año, recaudamos el doble que el anterior. Una hazaña, sin duda. Claro, por eso lisonjeó anoche al Gobierno el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite: “Este año no os vamos a pedir nada, porque estamos muy contentos”. En año electoral y mientras el realizador ponía en pantalla a tres ministras: la de Hacienda, la de Igualdad y la de Trabajo, enseñando dientes. Por supuesto, este año no ha habido críticas al Gobierno, lo que me pareció estupendo, a diferencia de otras ediciones de la gala en las que no gobernaba la izquierda. Ah, llevaron a Jordi Évole para que dijera que hoy había una manifestación en Madrid por la sanidad pública. O sea, contra Isabel Díaz Ayuso, aunque esto no lo dijera Évole, que, sinceramente, no sé qué narices pintaba en la gala. Pero bueno, el cine español es maravilloso, los profesionales de este arte son extraordinarios, Carlos Saura no se ha ido sin el Goya de Honor –un poco más y se les va sin el premio, a pesar de que tenía 91 años–, a Sevilla le vienen bien estos grandes eventos culturales y quienes amamos el cine lo gozamos siempre, aunque nos joda, al menos a mí, que unos estómagos agradecidos politicen siempre esta gala. Menos mal que luego pusieron Belle Époque, la obra maestra de Trueba.