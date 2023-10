Sevilla y Betis, cambios vertiginosos

Siempre que pueda, los lunes me he propuesto escribir de deportes, como antiguamente pasaba en los periódicos. En Sevilla lo que pita sobre todo es el Sevilla y el Betis, por este orden, por antigüedad y méritos. Soy bético, pero hasta que el Betis no logre las copas que ha conquistado el Sevilla o mérito equivalente, el orden será ése, el que no le guste que deje de leerme, como profesor no voy a colocar delante al alumno que saque un aprobado o un notable, el primero es el de la matrícula o el sobresaliente, soy profesor y periodista -por casualidad-, no forofo.

Tenemos también en la ciudad un centro de alto rendimiento, rugby de primera categoría, baloncesto... Un día le pregunté a un periodista deportivo por qué no dedicaban en los programas de radio y televisión más tiempo a otros deportes y me contestó que en Sevilla casi todo era Sevilla y Betis y no era rentable restarles tiempo a estas dos empresas, antes clubs. Si te dedicas más minutos a informar de otras actividades la gente se va a otro medio. Ya se sabe que las minorías no tienen derecho a la vida informativa. O eso opinan demasiados medios. Menos mal que hay de todo en la viña del señor Internet.

He dicho empresas, antes clubs. Sevilla y Betis están ya de lleno dentro del mercado con sus jugadores que ahora son más mercancía que nunca. De los once tíos que están en la cancha ni la mitad son españoles y no digamos sevillanos, ya de eso ni hablar. La globalización se mete por todas partes, los cambios son vertiginosos, los profesionales del fútbol tienen siempre la maleta abierta en su dormitorio, no son sedentarios, son nómadas y más desde que entraron en escena los islámicos y los yanquis. Es comprensible: con uno o dos años por lares de turbantes o hamburguesas te arreglas la vida y la de tu familia. Nunca mejor dicho: allá se gana dinero a patadas.

Otra cosa es lo que la hinchada puede sentir, pero eso nunca ha tenido importancia ante el poderoso caballero, con alguna excepción como la del señor Pellegrini que ha preferido Cruzcampo a cuscús o whisky. Eso lo dan los años que son los que traen la sabiduría y la calma. Los jóvenes es lógico que piensen en el futuro y el futuro está como está.

El Betis tiene a un chaval de 18 años como figura, llamado Assane Diao Diaoune, senegalés, que estaba en los escalafones inferiores de la sociedad. La gente está ilusionada con él. Pues ya se lo quieren llevar. El Liverpool, por ejemplo. Y así todo. Los futbolistas van y vienen y ya uno se cansa de intentar memorizar nombres y contextos. Llegan al Sevilla o al Betis, dicen lo que les dicen que digan: “Vengo a un gran club con una gran afición de una gran ciudad”. Pero la maleta está abierta. No te dan tiempo para la ilusión. Entonces quedan las ideas Sevilla, Betis, hermosas ideas, ancestrales escudos y banderas. Sin embargo, apenas hay tiempo para tirarle al césped un sombrero cordobés a Finidi cada vez que metía un gol ni recrearse con las anotaciones de Biri Biri. Te acuestas un día y cuando te levantas se los han llevado a Riad, a Qatar o a Miami. Habrá que ir pensando en que ni Sevilla ni Betis sean el centro de nuestras vidas, sólo entretenimiento; habrá que buscar dentro de nosotros y mirar más a nuestro alrededor, ampliar el objetivo de nuestra cámara visual. Los monopolios y los monocultivos suelen dar muchos disgustos.