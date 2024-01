Sevilla y los desembarcos olvidados

Cuando se habla o escribe sobre la importancia del flamenco en Sevilla, algo que no se puede discutir, pocas veces se señala que esa importancia no es solo porque seamos la capital de Andalucía y una de las ciudades más bonitas del mundo, sino porque aquí nacieron muchas de las grandes figuras de la historia de nuestro arte, como Silverio, el Maestro Otero, el Maestro Pérez, La Campanera, la Niña de los Peines, Manolo Caracol o Manuel Vallejo. Pero sobre todo, Sevilla tiene la importancia que tiene en el flamenco porque en el siglo XIX se produjeron algunos desembarcos flamencos fundamentales para la riqueza jonda que ya había aquí. Ya escribí en varias ocasiones sobre el desembarco jerezano, sin el que no se podría entender el flamenco en nuestra ciudad. Me refiero a que se afincaran en la Alameda de Hércules artistas jerezanos como Carito, Frjones, Paco la Luz, Josefa la Chorrúa, Ramírez, La Malena, La Macarrona, Chacón, Antonio Sol, Manuel Torres, el Niño de Medina, la Jeroma o Mariquita Malvido, la esposa de Fosforito el de Cádiz.

De la Tacita llegaron Antonio el Raspado, Rosario la Mejorana –madre de Pastora Imperio–, Gabriela Ortega –bata de Rafael y Joselito el Gallo– o guitarristas como Patiño y Juan Gandulla Habichuela. Fueron célebres tres hermanas bailaoras del Puerto de Santa María, Antonia, Josefa y Milagros las Coquineras, y otras hermanas bailaoras, Concha y Antonia las Roteñas, de Rota. Y no podemos olvidarnos del desembarco malagueño, con Juan Breva, La Trini, José león La Escribana, el Canario de Álora, La Juanaca, Juan el Perote, Paco el Malagueño, La Águeda y muchos más, o del onubense, con las hermanas Parrala, Dolores y Trinidad. ¿Saben lo que haría si tuviera algún poder en Sevilla? Un monolito en la Alameda, de cinco metros de altura, con los nombres de todos y cada uno de los artistas que vinieron a hacer esta tierra más flamenca de lo que ya era, y que fueron enterrados en muchos casos de caridad. Los hemos olvidado por completo, nada recuerda en la Alameda, la Campana o el Barrio de la Feria a aquellos héroes del flamenco que dieron su vida en nuestros cafés cantantes o teatros. ¡Pero si ni siquiera honramos a los nuestros!