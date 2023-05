Sevilla ya no es la cuarta, pero no pasa nada

Uno de los motivos que alegó el gobierno para darnos la Agencia Espacial Española fue que «Sevilla es la única de las cuatro mayores ciudades españolas cuya población ha decrecido en los últimos diez años». Ya no estamos entre las cuatro, ahora somos la quinta, Zaragoza acaba de adelantarnos y a medio plazo seremos la sexta, nos adelantará Málaga. También cuando éramos la cuarta sólo contábamos -y contamos- con aproximadamente un 5% de población inmigrante, frente al 13% de Valencia, el 15% de Madrid y el 22% de Barcelona. Un desastre, la demostración de la existencia ancestral en Sevilla de una clase política y empresarial anémica, algo que arrastramos desde que perdimos el cetro de ser el puerto de Indias más importante. Desde entonces vivimos en el sueño de lo que fuimos, de los tópicos que nos están convirtiendo en una ciudad turística con empleos de bajo estatus y sueldos churris más un amplio sector de la población harto de la especulación con pisos y apartamentos.

Esto no es nuevo, viene de atrás, hemos perdido 12 o 15 años con gobiernos incompetentes encabezados por los Juan Espadas y los Juan Ignacio Zoido, que ahora están muy bien colocados mientras los que nos quedamos aquí tenemos que sufrir viendo cómo nos condenan al ole, arsa pilili y lo mejó der mundo. Después de una época “progresista” (1982-2018) en la que no nos hemos movido de los últimos puestos a nival nacional e internacional, son los que antes considerábamos señoritos los que están haciendo algo que suena a defensa seria de Andalucía y de Sevilla. Juan Manuel Moreno es más andalucista que ninguno de los presidentes que hemos sufrido, a excepción tal vez del primer Rafael Escuredo, aquel de las huelgas de hambre que lo movieron de la escena y dejó de salir en la foto.

Antes de todo eso, he vivido la decadencia del centro de la ciudad, cuyas viviendas se encarecieron enormemente. El centro de Sevilla ha sido siempre muy castigado, mi barrio de San Vicente se vio afectado por ese exceso que fue El Corte Inglés del Duque. Se colapsó la calle Baños y sigue todo aquello colapsado; se empezó a despoblar el centro del centro, a encarecer el derecho a poseer un lugar donde vivir, a cerrar pequeños comercios y eso sin contar la destrucción del patrimonio histórico al permitirse el derribo del Palacio de los Sánchez Dalp mientras los medios callaban y si alguien decía algo -como en realidad sucedió- perdía su trabajo. Los jóvenes del centro y de otras zonas nos tuvimos que buscar la vida en otros fueros. Primero fue la piqueta y la ambición la que despobló no sólo el centro sino otras zonas de Sevilla. Ahora es el hambre de vivir a costa del turista la que está expulsando a los sevillanos de sus ubicaciones. El “Plan Respira” va a ser un éxito porque el aire cada vez sirve a menos sevillanos, a menos personas, un aire limpio para que lo respiren quienes se supone que se dejan su dinero mientras que nosotros les limpiamos los zapatos y les servimos una birra.

Está claro que aquí cada uno va a lo suyo y que Madrid se lleva todo y los demás poco o muy poco, en eso no hay diferencia esencial con la etapa de Franco. Uno de los símbolos de lo que digo es la zona de la estación de Chamartín, allí va a nacer una nueva ciudad con una muy amplia estación de trenes para que Madrid esté aún más cerca del norte. Parece que nos debe importar un pimiento el vecino, la capital de Andalucía va sufriendo una crisis poblacional y algunas de las zonas de su provincia se vacían. Como el que no se consuela es porque no quiere, ante la pérdida de la cuarta posición a favor de Zaragoza, se nos dice que es que nuestro término municipal es muy pequeño y que se refuerza el área metropolitana. No ha sido forzosamente por gusto sino por necesidad y, además, miren la prisa que se dan en modernizarla, ¿desde cuándo colea la salida a la autovía de Huelva desde Espartinas? ¿Y el tranvía de Alcalá-Dos Hermanas? ¿Y aquel tranvía desde Bormujos-Tomares hasta la parada del metro en Mairena? Si no fuera por el dinero europeo, ¿qué sería de Sevilla y Andalucía? ¿Qué clase de grandes emprendedores hay aquí? ¿Qué hace esa Expo-Cartuja tan sucia y olvidada aún? ¿Cómo es posible que se entierren tantos millones y tanto gasto como vi llevar a término para dejar unos terrenos así, como siguen, y que nadie responda por ello?

Es triste todo esto, los jóvenes y la necesidad de irse por la usura de los rentistas; los otros jóvenes autónomos que no ven reducidos a cero sus impuestos, sí, a cero, hasta nuevos tiempos, entre otros factores, están convirtiendo poco a poco a Sevilla en una ciudad vieja, invivible, pero aquí no pasa nada, hemos ganado 930 millones con la Feria, otra actividad de pan para hoy y hambre para mañana, los millones han llegado después de dos años sin tocar las palmas. El futuro está en la industria tecnológica y militar y en esos jóvenes que trabajan en silencio, representando a la Sevilla callada que huye del tópico y mira al futuro. Y al fondo de todo, las pamplinas actuales, como eso de los Fondos Next-Generation, “para seguir avanzando en la transformación de la ciudad”, como se lee en el documento oficial. Sevilla ha sido elegida para ello y ahora llega la verborrea de siempre: para lograr una ciudad sostenible, inclusiva, segura y resiliente. ¿Qué narices es eso? Por lo pronto nos están pasando por encima en población, sé que es una constante que las ciudades pierdan habitantes en favor de lo metropolitano, pero es que siempre nos ocurre a nosotros más que a nadie y eso no puede ser a estas alturas una casualidad.

Tomen nota literal de otro cuento de la lechera: el del ayuntamiento para el famoso 2030 que parece ser el año en el que ataremos los perros con longaniza:

“En la Agenda Urbana de Sevilla se recogerá el proceso de planificación estratégica realizado por el Ayuntamiento de Sevilla conformado por:

PLAN ESTRATÉGICO SEVILLA 2030 que recoge los objetivos estratégicos de la ciudad, aprobado por el Pleno el 14 de abril de 2019. ALIANZA PARA LA REACTIVACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE SEVILLA ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS, con 230 medidas aprobadas por la Comisión institucional del Plan el 30 de septiembre de 2020.19 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE CIUDAD presentados a la Junta Andalucía el 14 de diciembre de 2020. Estos documentos que nutren al proceso de desarrollo de la Agenda Urbana consolidan la visión y estrategia de Sevilla como ciudad compartida. Este elemento motor constituye uno de los objetivos centrales en el horizonte de transformación de la ciudad”.

Bla, bla, bla. ¿Vamos bien? Tranquilos, hemos perdido por lo menos 20 años, siendo comprensivo, pero aún faltan siete hasta 2030, ahora estamos ocupados debatiendo de nuevo la duración de la Feria en 2024.