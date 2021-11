Sevillanos, la tiza ha muerto

Creo que ha sido lo que más me ha dolido de toda la pandemia. Ni la no celebración de la Semana Santa, ni la supresión de la Feria, ni el no poder ir al campo de mi equipo de fútbol, ni la obligatoriedad de llevar mascarilla, etc. Todo eso se queda en un segundo plano cuando llegas al Rinconcillo y te ponen los precios en una libreta en lugar de escribir la cuenta con tiza en la barra de madera.

El tener que estar desinfectando constantemente la barra ha hecho que el establecimiento más antiguo de Sevilla tenga que suprimir, por ahora, una de sus señas de identidad.

Uno identificaba la solera del bar si apuntaban la cuenta con tiza. Incluso si se pasaban al rotulador de pizarra, ya decías que ese local había perdido parte de su esencia, a pesar de que las tapas estuviesen como de costumbre.

“Volverá la tiza”, fue la contestación cuando le preguntamos por tal desaparición, pero lo cierto es que lo dudo mucho.

La pandemia ha modificado ciertos hábitos como es la desinfección, en condiciones, de las mesas. Antes te pasaban una suerte de bayeta que un día fue amarilla, pero que ahora es de un color indescriptible, que serviría a la NASA de muestra de lo que podrían encontrar en otros mundos aún por descubrir. Digamos que añadía más roña de la que quitaba.

Eso no ocurre ahora. Lo primero que hacen es echarle ese líquido que huele bien fuerte, pero que es más agradable que el aroma que dejaba la pasada del trapo sucio encima de la superficie donde luego se te caía la papa frita y no había bemoles de comértela.

La normalidad volverá el día que veamos apuntar la cuenta con una tiza. Entonces sí, en ese momento sabremos que la pandemia es historia.