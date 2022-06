Shakira y Piqué se separan y declararán a Hacienda o cobrarán comisiones por separado

Gerard Piqué y Shakira se separan después de 12 años de relación. En un comunicado emitido por la agencia de comunicación de la cantante, se confirma que es así y piden respeto dado que su máxima prioridad es el bienestar de los hijos.

Se rumorea que Piqué le ha diseñado unos leños a medida a la cantante y se los ha plantado como quien no quiere la cosa. Se rumorea que ella está pasando un rato regular y que la ansiedad está haciendo estragos. Y es seguro que, desde el año que viene, ambos tendrán que hacer las declaraciones de Hacienda por separado, que las comisiones de Piqué serán cosa suya (esto no parece afectar al bienestar de nadie) y que las deudas con Hacienda serán cosa de cada uno de ellos (esto tampoco debe afectar al bienestar de los niños).

Shakira y Piqué se conocieron mientras el ganaba el Campeonato Mundial de Fútbol disputado en Sudáfrica y ella cantaba y bailaba el himno de ese mismo campeonato. ¿Recuerdan el Waka Waka? Pues eso. De allí, Piqué regresó afirmando ser una persona nueva, campeón del mundo y con la foto de la mujer de su vida en la cartera. Todo precioso.

Hoy es todo algo distinto. Shakira será juzgada por delitos contra la Agencia Tributaria; en concreto se enfrenta a una pena de cárcel por defraudar 14,5 millones de euros a los chicos de Hacienda, es decir, a usted y a mí porque Hacienda somos todos. Piqué se ha visto envuelto en un escándalo de comisiones y mensajes de tono indecente. Él siempre ha querido estar en primera fila y no se ha cortado ni un poquito. Igual ahora, cuando las dudas sobre su lealtad a Shakira, comienzan a ser contundentes, se pondrá en segunda fila.

En una situación como la de Shakira y Piqué, en estos instantes, hay cientos de parejas. En trámites de separación, llenos de dudas, de pena; envueltos por una realidad en la que no ha quedado en pie ni un cimiento. Y sin un duro. Shakira y Piqué tienen pasta; eso les diferencia del resto. Por tanto, prometo no volver a hablar de estos dos. Me he aburrido de lo lindo escribiendo esta columna puesto que el interés es mínimo. Una separación podemos encontrar en la comunidad de vecinos sin esfuerzo. Supongo que a usted le habrá pasado lo mismo (lo de aburrirse, digo) leyendo; así que lo dicho, con la música a otra parte.