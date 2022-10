Si con Guerra se portan así...

¡Madre mía! ¡Qué haría este personal si tuviera el poder que los dictadores de regímenes totalitarios y autoritarios han tenido o tienen! Seguramente, tras sus derrocamientos, habría que crear una ley de memoria democrática para recordar a sus víctimas. Si no habían invitado a Alfonso Guerra al 40 aniversario de la victoria de Felipe González en 1982, qué podrían hacer con los que simplemente fueran ciudadanos de a pie o plumillas con alguna proyección pública que no les agradara. En 1982, Guerra estaba con Felipe en la foto de aquella ventana, saludando a una buena parte de sus votantes enfervorecidos. Sí, no cabe duda de que era Alfonso Guerra. Pero hay quien no ha querido verlo, es la viva imagen de la traición que estas generaciones de ingenuos puritanos de mala leche están desarrollando en varias capas de la vida. Otro ejemplo, en la universidad. Se trata de la mala leche propia del mediocre, el mediocre es peligroso por eso y porque se rodea de mediocres a los que ofrece prebendas. Ya lo dijo Nietzsche, como siempre serán más, ganan, aunque al final el viento de la Historia del que hablaba León Felipe los coloque en su lugar.

Felipe González afirmó, cuando el caso Juan Guerra, a comienzos de los años 90, que pondría la mano en el fuego por la inocencia de su amigo Alfonso. No la puso, Guerra salió de su cargo de vicepresidente y entró el lobby catalán del PSOE a sustituirlo. Ahora, González podría haberse negado a ir a este homenaje de la señorita Pepis sin esa invitación inicial a Guerra, pero el hombre no habrá querido echar más leña al fuego, al fin y al cabo, esas siguen siendo sus siglas -sólo significan ya cuatro letras- y estamos en un interminable periodo electoral que no terminará ni cuando tengan lugar las elecciones de mayo y diciembre de 2023, no, porque empezará otro.

Alfonso Guerra es un disidente de Pedro Sánchez, como Felipe y otros muchos viejos a los que ya no se les echa cuenta, esta celebración de la victoria de 1982 es un simple ritual, un detalle con la ancianidad del partido, ésa del espíritu del 78, que a ver si se muere ya y de paso se entierra el dichoso espíritu. Guerra tendrá muchos defectos, pero su destierro simboliza el destierro del conocimiento que es lo que me ha obligado a apartarme de esta izquierda desde hace bastantes años. En Sevilla fundó la librería Antonio Machado, en 1969, junto a Carmen Reina, su esposa, y José María Rodríguez Buzón, en la calle Miguel de Mañara. En los años 70, cuando yo estaba en la joven progresía de entonces, recuerdo que con frecuencia alguien decía: “Otra vez han roto los fachas el escaparate de la librería Antonio Machado”. ¡Cuánto facha hay ahora que no necesariamente tiene que hacer uso de símbolos fachas!

Por esa librería -que se trasladó a la zona de El Salvador y cerró en 2004 ahogada por las grandes superficies y sus libros- han pasado autores como el historiador Raymond Carr, el editor Mario Muchnik o los escritores José Hierro, José Manuel Caballero Bonald, Luis Goytisolo, Barbara Probst Solomon o Peter Berling. Nos atendían cuando íbamos allí la propia Carmen Reina e incluso una buena poeta como es Carmen Estalricht, otra de sus impulsoras. Yo tuve la suerte de que Leopoldo de Luis me presentara allí mi libro de poemas Segundo Aniversario, que él mismo prologó. Me acompañaron, entre otros, el novelista y profesor Antonio Cascales y la profesora y escritora Ana Recio. Allí presenté además mi ensayo Religión y religiosidad popular en Andalucía, alabado por el propio Cascales y por el canónico de Málaga, José María González Ruiz, a pesar del enfoque materialista del libro.

Tras el cierre de la librería, El País publicó: “El cierre en abril [2004] de la Librería Antonio Machado de Sevilla debiera hacer pensar que las calles y la historia de una ciudad la conforman los establecimientos asentados durante generaciones. Quizá ese lugar que ha sido durante 35 años foco cultural y una de las ínsulas del progresismo sevillano lo pueda ocupar ahora ¿tal vez una inmobiliaria o un establecimiento con más demanda comercial?”.

Guerra estuvo al frente de la Fundación Pablo Iglesias y tuvo gran protagonismo en la creación de la Fundación Sistema y su revista de pensamiento Temas de Hoy, de la que ya recelaba el PSOE de Pérez Rubalcaba en 2012. Su obra y sus memorias están ahí, hasta en cierta manera puso de moda a Mahler, pero los intelectuales de verdad no pueden estar bien vistos por las medianías. Les colocan el listón demasiado alto.