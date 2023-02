Sí que fue un lío, señor Caracol

Cincuenta años se cumplen hoy de la muerte en accidente del genio del cante sevillano, Manolo Caracol. Un día le preguntaron sobre su muerte y dijo con mucha gracia: “¡Ojú, qué lío!”. Y vaya si lo fue. El maestro iba a su tablao madrileño de la calle Barbieri en su propio coche, aunque con chófer. Hacía una noche de perros, con viento y agua, el coche hizo un extraño y se estrelló contra un poste de la luz. Cuando la radio dio la noticia de que había muerto en la carretera de la Coruña, camino de Los Canasteros, el más grande del duende gitano, los aficionados se echaron a la calle a llorar y Lola Flores cerró Caripén, su sala madrileña, como muestra de respeto.

Llegaron cientos de telegramas de condolencia a la casa del artista, siendo uno de ellos del maestro Antonio Mairena, con quien la relación no fue nunca buena. Muchas de las primeras figuras del cante estaban en Madrid y acudieron pronto a la capilla ardiente, y llegaron decenas y decenas desde toda España, además de muchos aficionados, porque don Manuel Ortega Juárez (Sevilla, 1909-Madrid, 1973), era muy popular y bastante querido en todo el país. Y odiado también, claro, por quienes no entendieron su anarquía cantaora, su concepto del arte, ni su relación con la dictadura, entrando ya en el terreno personal. Caracol era amigo de franquistas y eso no era fácil de entender en España.

El hecho de que muriera en accidente de coche a la edad de 64 años, aún joven y cantando todavía de maravilla, dejó mudo al país aquella noche tan fría de finales de febrero. No estaba en su mejor momento artístico y lo cierto es que como cantaor iba ya de retirada. Pero era el genio del cante, el revolucionario, el que mandaba sobre las tablas cuando se le enredaba el duende en la garganta. Nadie desde Tomás el Nitri y Manuel Torres había dolido tanto por seguiriyas, tonás, saetas o fandangos. No era cerebral como Mairena o un malabarista de la voz como Marchena: era un dolor musicado, un quejío que sangraba por la vieja herida del cante gitano andaluz.

Tenía el don del arte, del duende, del pellizco, y hasta cuando no tenía su noche, porque era desigual, los aficionados más cabales se rompían la camisa escuchándolo cantar en un cuarto o en el mejor teatro del mundo. Era puro fuego y en el proscenio no había quien pudiera con él. La mayoría de los cantaores, y de hasta las cantaoras, eran de su escuela, como Pansequito, el Beni de Cádiz o La Paquera de Jerez. No tenía discípulos, tenía fanáticos. El que adoraba a Caracol no quería a nadie más y se murió siendo de los tres más grandes del cante de ese momento. Los otros dos eran Pepe Marchena y Juan Valderrama. Y luego estaba Antonio Mairena, el viejo catedrático gitano de Mairena del Alcor, que se hizo el amo de los festivales de los pueblos y de las peñas en los años sesenta, cuando le dieron la Llave del Cante en Córdoba.

Nació el genio en la calle Lumbreras, en plena Alameda de Hércules, en 1909, cuando en la capital andaluza reinaban don Antonio Chacón, Manuel Torres y la Niña de los Peines. La Alameda de Hércules era un hervidero de artistas flamencos, siendo vecinos del barrio las ilustres Juana la Macarrona y La Malena, las hermanas Antúnez, la Serrana y La Sordita -que eran hijas de Paco la Luz-, Frijones de Jerez, el Niño Medina, Diego Antúnez, Enriqueta la Macaca, La Moreno de Jerez o el guitarrista cordobés Antonio Moreno.

Su padre, Manuel Ortega Fernández El del Bulto, de la dinastía gaditana de los Ortega, era hijo de José el Águila, uno de los hermanos de Gabriela Ortega, la madre de Joselito el Gallo. Su madre, Dolores Juárez Soto, era malagueña y bisnieta del legendario Planeta de Cádiz. Era también Caracol bisnieto del seguiriyero gaditano Curro Dulce y pariente de otras figuras igualmente legendarias como Lázaro Quintana, El Fillo o Tomás el Nitri. Nadie podía presumir de tener tanta sangre de arte como Caracol, que además era primo hermano del gran bailaor Rafael Ortega, del cantaor Enrique el Almendro y de las cantaoras y bailaoras Rita y Carlota Ortega Monge.

No es de extrañar que con 12 años, don Antonio Chacón, el genio del cante de la época, lo escuchara cantar y lo llevara al Concurso de Cante Jondo de Granada de 1922, donde ganó uno de los premios en competencia con el moronero Diego Bermúdez Cala El Tenazas. Allí, en Granada, nació Caracol para el cante, porque llegó siendo un desconocido y aterrizó en Sevilla como primera figura del flamenco y mil pesetas en el morral. Y ya no dejó de crecer como cantaor y artista hasta que murió de aquella manera tan trágica en Madrid, una ciudad que lo adoptó.

Revolucionó el cante y el teatro español junto a Lola Flores, llevando lo jondo a lugares donde nunca había estado. Y hoy, cincuenta años después de su marcha, España sigue siendo caracolera. El genio sigue vivo, su escuela no ha muerto, su arte perdura porque habita no solo en su monumental obra discográfica, sino en el repertorio de los cantaores actuales. Hay niños que tienen a Caracol en la cabeza, y eso solo lo podía lograr un genio. El genio. Sí que fue un lío, don Manuel. Su muerte, maestro.