Si Rajoy hubiera sido Putin...

Pero, ¿qué creemos que es la vida en las altas esferas del poder y más en momentos históricos claves para la supervivencia de unos u otros? ¿Un enorme prado verde lleno de angelitos y músicas celestiales donde estamos todos sentados a la derecha del Padre por toda la eternidad? No, todo lo contrario, es la crueldad suprema, matarlas callando, el accidente, la retórica, los cabezas de turco. John F. Kennedy murió tiroteado cuando intentaba llegar a un entendimiento de desarme con la URSS. La culpa la tuvo un individuo que tenía el don de la ubicuidad, disparaba desde varios sitios a la vez. El odiado cineasta en Estados Unidos, Oliver Stone, le hace decir en su película JFK a un personaje del alto espionaje norteamericano, coronel Leroy Fletcher Prouty, lo que existió de verdad: “fue un golpe de Estado”, sostenía este alto cargo de la Administración estadounidense.

Estaban en juego miles de millones de la industria del armamento norteamericana y además la seguridad del país que no se fiaba de los soviéticos. Supongo que Trump sabrá que si resulta favorito para las elecciones presidenciales del año que viene puede pasarle de todo, algo peor de lo que ya le ha ocurrido. Trump elevó el presupuesto de gasto de la industria del armamento pero no tuvo su guerra como le es exigido a todo presidente USA. Biden sí, pero a través de los pobres ucranianos una vez que salió con el rabo entre las piernas de Afganistán. Trump anima a los países europeos a invertir en armamento con lo cual corre el riesgo de que no todas las armas se las compren a sus industrias y Europa desarrolle más su propia tecnología de la muerte como hacen Rusia, China, Irán o Corea del Norte. Trump no quiere firmar acuerdos donde el liberalismo salvaje termine por dominarnos a todos, Trump no tiene marketing ni maneras hipócritas pero posee valores atractivos para millones de personas y está dispuesto a terminar con la cobarde guerra de Ucrania que le está haciendo más daño a norteamericanos y europeos que a Rusia. Trump juega con fuego, no es una marioneta como Biden, podemos odiarlo o quererlo pero posee algo intolerable hoy; pensamiento propio, ajeno al inquisidor del Nuevo Orden Mundial salvaje. Por eso debe tener cuidado.

Rusia está en guerra, tiene a todo Occidente contra ella. Un milmillonario llamado Yevgeny Prigozhin protagoniza con un ejército público-privado una intentona muy peligrosa para el poder central con Putin aún a la cabeza. ¿Eso se puede tolerar? De ninguna manera y en estado de guerra menos. No es raro que Putin haya dicho hasta aquí has llegado, amigo Yevgeny Prigozhin, ya no me vas a servir ni un plato de Avecrem. Pero no se ha probado nada y sin embargo para periodistas como Ángel Expósito es “el asesino Putin”. El señor Expósito es un gran periodista de investigación: posee más pruebas y certezas que nadie, como lo sospechan los servicios de inteligencia británicos y de USA...

Putin ha visto en peligro de guerra civil a Rusia y se ha visto en peligro a sí mismo mientras libra una guerra. ¿Qué hubiera hecho en España con los destrozavidas y estados como son los separatistas catalanes en 2017 aunque no estuviéramos en guerra, si en lugar de Rajoy hubiera estado él en la Moncloa? Por lo pronto, afirman lenguas de doble filo que azuzó el separatismo en su política de desequilibrar la UE, algo que tampoco está demostrado. ¿Y si hubiera sido el presidente de España? No quiero pensar si Puigdemont estaría ahora mandando de facto en España o si Junqueras se estaría cachondeando del PSOE porque lo tienen agarrado por la entrepierna y el PSOE sin dignidad alguna dejándose vilipendiar.

Mientras más subes en el poder más violencia hay: de todo tipo. A César se lo cargaron sin piedad a puñaladas hasta sus más allegados porque estaba dando un golpe de Estado absolutista. A Cicerón le cortaron la cabeza y las manos y las expusieron públicamente en el Foro de Roma por expresarse libremente contra el poder. Ahora no se hacen así las cosas, se mata o se margina con más elegancia, al memos en el “mundo civilizado”.