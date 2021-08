Si son pandilleros latinos... se les llama pandilleros latinos

Sé que esto que voy a decir no es popular entre los que creen que su forma de entender la realidad es progresista y contraria a la xenofobia, al racismo, a la violencia de género y a todo lo que huela a fascismo. Lo creen aunque es muy discutible que así sea, pero eso es harina de otro costal. Yo también creo ser progresista y contrario a todo lo mencionado.

Seis pandilleros latinos de la banda ‘Dominican Don’t Play’ secuestraron y violaron a una mujer durante dos días. Parece ser que la drogaron a la víctima y que grabaron 16 videos con sus agresiones sexuales. Han sido detenidos. Esto es algo asqueroso, doloroso para cualquier persona con un mínimo de sensibilidad y absolutamente reprobable. Que los sujetos sean latinos puede que sea una anécdota, pero el caso es que son latinos. Y son gentuza, y deben estar entre rejas y, si me apuran, todos los que no tengan sus papeles en regla deberían ser deportados a su país una vez que cumplan la pena dictada por el juez. Si los sujetos fueran de Estepona o de Toledo o de Lugo estaría diciendo lo mismo aunque a estos no se les pudiera deportar.

Creo que ha llegado el momento de decir las cosas con claridad y sin tanto miedo a ser políticamente incorrecto. Ayudaría mucho a que entendiésemos los problemas que tenemos entre manos. Decir que seis pandilleros latinos han cometido un delito no es lo mismo que decir que todos los latinos son violadores o criminales sin escrúpulos. Si señalamos a un español por ser malo no estamos haciendo lo mismo con todos españoles.

Si se produce violencia de género no pasa nada por decir quién es el bestia que lo hace, qué edad tiene o dónde nació. ¿Haber nacido en un país u otro es determinante para evaluar el acto es sí? Posiblemente no, pero sí sirve para entender qué pasa a nuestro alrededor. Vamos a imaginar que todos los maltratadores conocidos fueran españoles. ¿Sería lo mismo si todos los maltratadores fueran extranjeros? Claro que no. En este caso sabríamos que el problema sería importado y el diagnóstico sería distinto y, por tanto, la solución tendría que ser otra.

Y no pasa nada por decir las cosas tal y como son. El problema es ocultar datos o tratar de maquillar la verdad. Eso sí que es un gran problema.