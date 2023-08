Siempre ganan los malos

Los malos son los que detienen la Historia por preservar sus privilegios. Desde luego, ésa es su obligación. Pero también es la obligación de los que viven bajo sus dominios el revelarse contra ellos y exterminarlos. Me viene esto a la cabeza porque hace unos días que condenaron a cárcel a los soldados de Pinochet que torturaron y acribillaron a balazos al cantautor chileno Víctor Jara que fue asesinado poco después de que en 1973 el general Augusto Pinochet cometiera un golpe de Estado contra el presidente electo Salvador Allende y de paso matara a unas 5.000 personas y provocara el destierro de unas 200.000. Todo con el apoyo de Estados Unidos a través de Henry Kissinger quien, por supuesto, no ha sido acusado ni juzgado ni nada de nada porque cumplía con su obligación de detener al comunismo y por tanto defender a quienes le pagan y a sus principios personales. Jara ha recibido justicia 50 años después en las personas de unos asesinos que, en realidad, son ya unos viejetes cabezas de turco.

A mí todo lo anterior no me parece ni bien ni mal, ésa es la Historia. Lo que ocurre es que cuando Castro, Lenin y Stalin proceden a defender lo que creen que es justo tampoco lo juzgo como bien o mal sino como un hecho a analizar a fondo, como la conducta de Kissinger. ¿Que no se pueden comparar? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿Los buenos son los capitalistas cristianos o no? ¿Los buenos son los que matan a menos gente? ¿Y por qué la gente se rebela? ¿Se levanta un mal día y dice “venga, hoy vamos a rebelarnos que estamos aburridos de tan a gusto como vivimos y no tenemos nada mejor que hacer”? ¿Y los malos deciden matar a los buenos también por aburrimiento o porque han sido poseídos por Lucifer?

Oh, qué maravilla si la vida fuera así. Entonces no servirían para nada disciplinas como la Historia, la Antropología o la Filosofía. Ni la Ética, entonces sí que no servirían para nada, al contrario de lo que ocurre ahora que, como la cosa no es tan simple, sirven para mucho, por eso se dan poco y los jóvenes y mayores andan por ahí suicidándose o como pollos sin cabeza. Oye, y eso lo ha provocado el progresismo cuyos principios ideológicos se basan en estas disciplinas y en la Economía. El progresismo con decir que las mujeres están siendo abusadas y el clima no va bien tiene bastante, ¿para qué más complicaciones si al gentío con eso y unos euros les basta para apoyarlo?

Para mí hay hechos, sobre todo, hechos. Y luego interpretaciones. ¿Quién se acuerda ya o conoce a Víctor Jara? Sus armas no fueron las metralletas con las que lo mataron sino una guitarra, era un cantautor comunista, cantaba a quienes él creía que trataban mal a muchísimo personal. ¿Las palabras y la música son más peligrosas que las balas? Lo mató Pinochet al que protegían las democracias de Estados Unidos e Inglaterra y murió en la cama de un buen hospital después de quince años aproximadamente de dictadura. Franco duró más. Hitler y Mussolini mucho menos. A todos los llevaron al poder el mismo Poder. No estaban solos, solos no hubieran hecho nada. La misión de estos personajes fue detener al comunismo, luego parece lógico que cuando Lenin se cargó al zar y familia y Stalin a los que quitó de en medio -comunistas, rusos, alemanes y nazis- obraran ambos de una manera positiva. Aquí ya entra la moral y la ética que cada cual utiliza según su educación y conveniencia. Por consiguiente, el título de esta columna es equívoco, no es riguroso. Pido disculpas por ello.