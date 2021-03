Siéntense, por favor, gracias

Sí señor, sí señora, estamos en un mundo más sedentario que antes de la pandemia. Me aburren los médicos con eso del sedentarismo, antes y ahora. Ya lo sé, si es cosa de lógica evolutiva, la agricultura, que es lo que nos empezó a volver sedentarios a pesar de lo trabajosa que es, apareció hace unos cinco o seis mil años, hasta entonces todo era movimiento en nuestros cuerpos; desde el punto de vista evolutivo ese tiempo no es nada como para que ahora la industrialización, la tecnología y la pandemia nos tenga sentados mucho más tiempo. Pero el mundo sedentario no es sólo eso.

Hay médicos sedentarios, muchos, en las consultas. No se levantan de sus sillas, sus mesas parecen barreras de espinos y no es raro que sus caras estén algo cubiertas por una pantalla de ordenador. No se levantan para nada, ni para tomarte la tensión como toda la vida ni para palparte la espalda. Con la pandemia, llegó la consulta por teléfono, ni por videollamada, no, por teléfono. Cuando el médico venía antes a casa te toqueteaba, te auscultaba y se iba en un santiamén, de ahí la expresión “éste nos ha hecho la visita del médico”. Hay otro dicho que me encanta: “las visitas gusto dan cuando se van”, pero no es aplicable a la visita del médico que es un elemento humano que nos ofrece tranquilidad y sin embargo se marcha volando. Tampoco puede que valga mucho mi admirado dicho ahora con la pandemia donde a millones de personas se les cae la casa encima. No es mi caso, más bien al contrario: yo le he caído encima a mi casa y la pobre lo lleva bien, creo.

En estas calendas para que el médico te visite en condiciones tienes que estar muy mal, hemos pasado del sedentarismo médico al sedentarismo médico con teléfono y ni siquiera visual con lo cual el médico no puede ni verte el color de cara ni la expresión que son los espejos del alma y uno de los puntos que permiten que funcione lo que se llama el ojo clínico. Parece que hablan ya de volver a la consulta sedentaria de cuerpo presente, sin teléfono, y leo que los médicos se quejan por eso, ya lo creo, si van a seguir con su sedentarismo terminamos antes por teléfono, total, ya nos sabemos de memoria los consejos y diagnósticos estándar: haga usted ejercicio, nada de grasas, y vamos con un hemograma y análisis de orina a ver cómo anda todo. De ojo clínico, nada, de palmadita de ánimo en la espalda y “eso no tiene importancia, p’alante”, nada, en todo caso un codacito apresurado, en estos tiempos.

Luego llega la segunda parte del sedentarismo en forma de cuarta ola de la pandemia que si no irrumpe de verdad afirman que va a ser sobre todo asunto de psicólogos y de psiquiatras. En ese caso pasamos de la silla en la que el médico sedentario nos tiene sentados unos minutos mientras el escribe en el ordenador, al sillón, silloncito o diván del psicólogo o del psiquiatra; en el aspecto del diván el sedentarismo llega ya al colmo. Mi pregunta es: ¿y quién cuida de la salud mental de los psicólogos y psiquiatras? Lo que está pasando y lo que se desenvuelve en el mundo desde las revoluciones tecnológicas y antes, conlleva unos efectos complejos en las mentes, ¿tan experimentados y sabios son los psicólogos y psiquiatras que se sienten capaces de colocarse por encima del bien y del mal? Mi impresión es que hay cantidad de sanadores del alma a los que les faltan muchas tablas, si algo abunda hoy en las ciudades y los pueblos son las clínicas dentales y los gabinetes psicológicos. No sabía yo que estábamos tan avanzados, y luego dicen que la ciencia en España va mal, ¿cómo va a ir mal si estamos rodeados de científicos que lo mismo nos curan el cuerpo que el alma? Eso sí, siempre sentados.