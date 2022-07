Simpatía por los golpes de estado militares

La web Ojo Público ha conversado con Patricia Zárate, jefa del área de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y responsable en el país andino del Barómetro de los Américas, que mide el estado de la democracia en la región. Sus declaraciones son muy deprimentes. Pero podrían serlo más. Reflejo una parte de los contenidos de esta charla por si debemos tomar nota en España, los dioses no lo quieran.

Sólo el 50% de los peruanos cree que la democracia es la forma de gobierno preferible para el Perú. Y atención: un 52% de la ciudadanía apoyaría un golpe de estado militar si existe mucha corrupción. Una mayoría, 56%, preferiría un modelo que le asegure tener ingresos básicos y servicios aunque no haya elecciones. El 88% de los peruanos cree que la mayoría de los políticos son corruptos. Ante esos números, solo uno de cada cinco encuestados (21%) dice estar satisfecho con el estado actual de la democracia peruana, una cifra muy baja de satisfacción en la región, solo por delante de Haití, donde cae hasta el 11%. Haití, mucho acordarse de ella cuando la tierra tiembla o un tsunami dice aquí estoy yo, pero luego, como en el verso de Cervantes, nos vamos “y no hubo nada”. Habrá que esperar a que la invada Putin o China. A las 24 horas de la invasión, o menos, ya estarían listos los anuncios de Cáritas, Cruz Roja o Save the Children en los canales de televisión, removiéndonos el alma, qué velocidad se dan estas organizaciones elaborando anuncios petitorios a costa de la miseria.

Solo el 33% confía en unas elecciones y pronto tendrán las municipales, en octubre. Dice la señora Zárate: “las elecciones son uno de los momentos o quizá el único momento en que todos experimentamos la democracia casi por igual, donde el voto de todos vale lo mismo. Si ni siquiera confiamos en eso, que es lo más tangible, la experiencia más directa y palpable de la democracia que tenemos como ciudadanos, creo que tenemos un problema grave”. Y añade: “siempre ha habido, por ejemplo, un apoyo alto a los golpes militares. No solo en el Perú, en toda la región históricamente el apoyo a golpes militares ha estado por encima del 30%, excepto en Uruguay que como siempre es un outlier democrático que se mira con cierta envidia. Hoy en Perú estamos en 52%, pero siempre ha estado alto. En el caso de las elecciones la cosa se ha ido agravando y la situación actual me parece dramática”.

Los datos de Perú, ojo, son anteriores a la llegada al poder, por pocos votos, del señor Castillo, ya que se extrajeron en 2021, antes de su llegada a la presidencia. “Somos países con tendencia autoritaria”, afirma la entrevistada, quien cree que hay cierta tentación autoritaria y dictatorial entre los peruanos, la tendencia positiva hacia un golpe militar se ve clara “y, de hecho, son los más jóvenes los que más apoyan una salida de ese tipo. Es muy sintomático”.

Las causas de la simpatía por los militares como mandamases de todo se desprenden de un Estado corrupto y de una incapacidad de la democracia para solucionar los problemas económicos, de igualdad y equidad. Hay prisas del ciudadano por lograr que todo funcione correctamente. “La ciudadanía quiere todo para ya, de manera inmediata y saltándose las normas si hace falta”, explica Patricia Zárate. Sin embargo, sólo hay que haber estado por Lima trabajando -como ha sido mi caso en una estancia académica- y en otros países analizados por el Barómetro citado, para explicarse la simpatía por los golpes de Estado militares. Otra cuestión es que una acción de este tipo vaya a arreglar las cosas, en América Latina hay recuerdos horribles de los regímenes militares, cuyos responsables salieron indemnes en la mayoría de las ocasiones.