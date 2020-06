Simulacro de ejecución

El vídeo en el que un tío dispara con una escopeta contra unos postes con las caras de algunos miembros del Gobierno, entre ellos el presidente, que parece que se hizo en una galería de tiro de Málaga, será aprovechado por Pablo Iglesias para seguir rentabilizando políticamente su cruzada contra los fachas. Desde luego, el vídeo es condenable a todas luces, aunque solo sea una grabación privada de un grupo de gilipollas de ultraderecha que jugaban a cazar rojos y que alguien ha colgado en las redes, vaya usted a saber quién y por qué razón. ¿Recuerdan el vídeo en el que Iglesias decía que había que salir a cazar fachas? ¿O cuando en el pueblo catalán de Cardeu, un grupo de trabucaires simuló el fusilamiento de un concejal del PP? Lo que no es nada serio es que se haya difundido en los informativos, como si no hubiera cosas más importantes que contar. Esto no hace más que avivar el fuego de la crispación social y política y esa eterna guerra entre rojos y franquistas que hace de España un país casi inhabitable, para salir corriendo sin mirar atrás. Es de suponer que todo esto le va a servir a Iglesias para que, ahora que está en el otro lado, en el poder, entienda que hay cosas con las que no se puede jugar y que no se debe decir en un acto público que “hay que salir a cazar fachas”, porque tienen muy malas pulgas. Él es joven, pero supongo que su padre le habrá contado algo de cómo se las gastan los salvadores de la patria. Y, claro, el dichoso vídeo ha impedido que se hable de otras cosas más importantes, como, por ejemplo, si podemos ya movernos con tranquilidad entre comunidades a partir del domingo, que parece que sí, porque el Gran Simón ha indicado que es recomendable no hacerlo “si no es necesario”. En concreto, “hasta tener un nivel de transmisión cercano al cero”. Pero bueno, ¿se puede o no se puede? Ya estamos como en el inicio de la pandemia, cuando el Gobierno no tenía ni idea de qué hacer y cambiaba de criterio todos los días. Tampoco se ha hablado mucho de lo de Correos, de esa iniciativa de pintar buzones y furgonetas con la bandera arcoíris, del orgullo gay, con las necesidades que hay ahora mismo en España, donde miles de personas hacen cola para poder comer. Y hablando del orgullo gay, el cantante Pablo Alborán ha salido del armario, quizá pensando que ya era hora de acabar con nuestro sufrimiento, con esa duda que nos estaba destrozando a todos por dentro, de si era homosexual o un machote ibérico algo sensible. ¿Era necesario el circo mediático a estas alturas del siglo XXI? Por cierto, ¿quién cojones es Pablo Alborán? Pues todo esto ha quedado atrás con el vídeo de marras en el que simulan una ejecución, un magnicidio chapucero.